Tổng Giám đốc PNJ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Ông Phan Quốc Công- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Phan Quốc Công đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7/2026 đến ngày 14/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Phan Quốc Công sẽ chính thức trở thành cổ đông của PNJ khi sở hữu 1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,2% vốn.

Ở chiều ngược lại, trước đó trong phiên giao dịch ngày 8/7/2026, 5 quỹ thành viên thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VinaCapital) đã bán ra tổng cộng gần 3,1 triệu cổ phiếu PNJ.

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Cụ thể, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam bán toàn bộ 399.400 cổ phiếu; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Cơ hội Tiên phong VinaCapital bán hết 175.800 cổ phiếu; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp Hàng đầu VinaCapital bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Chiến lược VinaCapital bán 619.300 cổ phiếu và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital bán 781.760 cổ phiếu.

Trước khi thực hiện giao dịch, 5 quỹ thành viên nêu trên đang nắm giữ tổng cộng gần 6,4 triệu cổ phiếu PNJ (tỷ lệ 1,241%). Sau giao dịch, khối lượng cổ phiếu giảm xuống còn gần 3,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,6379%).

Cũng tại báo cáo này cho thấy, 7 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital cũng đang nắm giữ hơn 22,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,362% vốn.

Như vậy, sau giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu gần 25,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,9999% và rời ghế cổ đông lớn tại PNJ.

Trong một diễn biến khác, mới đây PNJ đã thông qua phương án bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có, tương đương 0,03% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.

PNJ cho biết, mục đích bán cổ phiếu quỹ hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu của chính công ty theo quy định pháp luật.

Giá đặt bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý III/2026.

Bên cạnh đó, ngày 17/8/2026 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện trong tháng 8/2026. Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 22/4/2026, cổ đông PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện phương án mua lại cổ phiếu của công ty vào thời điểm phù hợp, nhằm tối ưu hóa lợi ích cổ đông và nâng cao giá trị doanh nghiệp dài hạn.



