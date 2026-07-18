Bộ số "lì nhất" lịch sử Vietlott nổ tung sau 1.500 kỳ

Sự kiện bộ số tam hoa 555 chính thức xuất hiện tại kỳ quay số 0177124 (ngày 17/07/2026) của sản phẩm Bingo18 vừa tạo nên làn sóng bùng nổ trong cộng đồng người chơi xổ số. Vietlott cho biết, với tổng giá trị giải thưởng vượt mốc 3,8 tỷ đồng, và 3.178 người chơi trúng giải, đây được ghi nhận là một trong những kỷ lục trả thưởng ấn tượng nhất từ trước đến nay của sản phẩm này.

Cú "nổ" từ bộ số Tam Hoa 555

Với ba con số giống nhau, dễ nhớ và cực kỳ nổi bật, bộ số tam hoa 555 đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người chơi Bingo18 suốt thời gian qua. Tuy nhiên, đây cũng là bộ số từng có tới gần 1.500 kỳ quay liên tiếp "ẩn mình", cho đến khi chính thức lộ diện vào ngày 17/07/2026 vừa qua. Đây không chỉ là một cột mốc đáng nhớ về số tiền thưởng mà còn là kỷ lục về số kỳ chưa xuất hiện của dòng sản phẩm xổ số quay nhanh này.

Bộ số tam hoa 555 đã mang lại giải thưởng cho 3.178 khách hàng may mắn của Vietlott, chấm dứt chuỗi 1.500 kỳ không "nổ".

Trước bộ số 555, Vietlott từng tiết lộ bộ số 333 cũng "im hơi lặng tiếng" sau gần 1.300 kỳ quay. Trước đó, trung bình khoảng 220 kỳ sẽ lộ diện.﻿

Bingo18 là gì? sản phẩm xổ số quanh nhanh hấp dẫn từ Vietlott

Bingo18 là sản phẩm xổ số quay nhanh trên điện thoại được phát hành bởi Vietlott. Tần suất quay thưởng cực nhanh: Đều đặn mỗi 10 phút một kỳ quay, mở thưởng liên tục từ 06h00 đến 21h55 tất cả các ngày trong tuần.

Như vậy, mỗi ngày, Bingo18 có tổng cộng tới 159 kỳ quay cho người chơi linh hoạt dự thưởng bất kể khi nào rảnh rỗi và người chơi không cần phải chờ đợi quá lâu để biết kết quả.

Chưa hết, khi may mắn trúng thưởng, giải thưởng sẽ ngay lập tức được hệ thống tự động chuyển khoản về tài khoản nhận thưởng mà người chơi đã liên kết với Vietlott SMS.﻿

Cách chơi Bingo18 khá đơn giản. Bingo18 quay ra ba con số (có thể trùng nhau) từ 1 đến 6. Nhiệm vụ của người chơi là dự đoán ba con số đó gồm những con số nào (cách chơi Cơ bản, hay còn gọi là Tam hoa), hoặc tổng của chúng là bao nhiêu (cách chơi Cộng tổng). Người chơi có thể dự đoán tổng giá trị của ba con số theo một khoản nhất định với cách chơi Lớn (tổng từ 12 tới 18), Hòa (tổng 10 hoặc 11), Nhỏ (tổng từ 3 tới 9).﻿

Giải thưởng được tính theo cấp số nhân dựa trên giá trị dự thưởng. Đặc biệt, đối với cách chơi Tam hoa ba số trùng nhau cụ thể, tỷ lệ thưởng có thể lên đến 120 lần giá trị tấm vé. Tối đa ở mỗi kỳ quay, mỗi tài khoản được dự thưởng 1 triệu đồng nên số tiền tối đa có thể trúng là 120 triệu đồng.

Mua vé Bingo18 ở đâu?

Vietlott cho biết, người chơi có thể dễ dàng tham gia trải nghiệm Bingo18 mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng hỗ trợ mua vé chính thống của Vietlott trên điện thoại di động (Vietlott SMS). Ngoài ra, người chơi có thể mua vé trực tiếp qua 30 ứng dụng ngân hàng điện tử và ví điện tử liên kết với Vietlott SMS

