Sun Group phát triển siêu đô thị Bình Quới - Thanh Đa gần 99.000 tỷ đồng: Quy mô 424ha, là "mái nhà" của 54.000 người

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận liên danh do CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 98.710 tỷ đồng (hơn 3,7 tỷ USD), quy mô gần 424 ha và dân số dự kiến khoảng 54.000 người.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án sẽ phát triển khoảng 23.171 sản phẩm nhà ở, trong đó 13.150 căn chung cư cao tầng là loại hình chủ đạo, chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung.

Đáng chú ý, dự án dành quỹ đất gần 125.900 m2 để phát triển 5.867 căn nhà ở xã hội, tương đương hơn 20% quỹ đất ở theo quy định. Với quy mô này, đây sẽ là một trong những khu nhà ở xã hội lớn được phát triển trong một dự án đô thị tại TP.HCM trong những năm gần đây.

Theo hồ sơ dự án, chủ đầu tư cũng đề xuất sử dụng khoảng 3.775 căn hộ trong quỹ nhà ở xã hội để phục vụ công tác tái định cư nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Dự án có khoảng 2.643 hộ dân thuộc diện di dời. Phương án tái định cư hiện nay gồm 725 lô đất nền dọc tuyến đường Bình Quới. Việc bổ sung quỹ căn hộ được kỳ vọng sẽ đa dạng thêm lựa chọn chỗ ở cho người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Ngoài nhà ở xã hội, dự án dự kiến phát triển 637 căn nhà liền kề, 283 căn biệt thự, 1.629 căn nhà ở hiện hữu chỉnh trang và khu công trình hỗn hợp cao tối đa 40 tầng gần tuyến metro với 880 căn hộ cùng 1.773 căn lưu trú.

Khoảng 31% diện tích toàn khu được quy hoạch cho hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện và các công trình công cộng; 25% diện tích dành cho công viên, cây xanh và mặt nước. Phần diện tích còn lại được bố trí cho các công trình thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao, khách sạn, văn phòng và bến du thuyền.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ thu hồi 4.866 thửa đất thuộc 9 khu phố của phường Bình Quới. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trước tháng 10 năm nay. Sau đó, chủ đầu tư sẽ triển khai hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư đến quý IV/2027, trước khi khởi công đồng loạt các hạng mục nhà ở từ quý I/2028. Toàn bộ dự án dự kiến triển khai trong khoảng 10 năm.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992 nhưng nhiều lần thay đổi nhà đầu tư và điều chỉnh quy hoạch, khiến dự án chậm triển khai trong nhiều năm. Trước khi được chấp thuận, liên danh do Sun Group đứng đầu cũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của TP.HCM.