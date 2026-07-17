Vinachem bắt tay tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của Lào

Ngày 16/7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao-ITECC), thủ đô Viêng Chăn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Hữu Tú đã tham gia nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào (VIETLAO EXPO) 2026 và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh.

VIETLAO EXPO là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn nhất của Việt Nam tại thị trường Lào, được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đồng chủ trì. ﻿

Tập đoàn Phongsavanh là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của Lào với hệ sinh thái gần 20 công ty con trong các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, logistics và hàng không. Đây cũng là đối tác hợp tác với Vinachem từ năm 2023 thông qua việc phân phối độc quyền sản phẩm phân bón Đầu Trâu của Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị tại thị trường Lào.﻿

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú và Ông Khamlar Lolonsy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Phongsavanh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU)

Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai Tập đoàn xác lập khuôn khổ hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực phân bón, thương mại và phân phối sản phẩm, logistics – kho vận (trong đó có sản phẩm Kali clorua từ Dự án muối mỏ Kali của Vinachem tại Lào), hóa chất công nghiệp, cao su – săm lốp, pin – ắc quy, hóa mỹ phẩm và hợp tác phát triển nông nghiệp, làm cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi và cụ thể hóa thành các hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại VIETLAO EXPO 2026 là khu gian hàng tự dựng của Vinachem với diện tích 108 m², tương đương 12 gian hàng tiêu chuẩn, nằm tại vị trí trung tâm đối diện khu vực của Ban Tổ chức. Đây là một trong những không gian trưng bày có quy mô lớn nhất của khối doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ.﻿

Tại đây, 9 đơn vị thành viên của Vinachem – gồm Phân bón Bình Điền, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Bột giặt Lix, Pin – Ắc quy Miền Nam (Pinaco), Phân lân Ninh Bình, Xà phòng Hà Nội (Haso), Cao su Miền Nam (CSM), Cao su Đà Nẵng (DRC) và Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco) – giới thiệu bốn nhóm sản phẩm chủ lực: phân bón (urê, DAP, NPK, supe lân, phân lân nung chảy và các dòng phân bón chuyên dùng); hóa phẩm tiêu dùng (bột giặt, nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước xả vải, xà phòng); săm lốp, cao su kỹ thuật; và pin, ắc quy dân dụng, công nghiệp.﻿