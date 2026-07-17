Bất động sản công nghiệp bước vào chu kỳ chọn lọc: nhà đầu tư tìm gì ở các khu công nghiệp thế hệ mới?

Từ cuộc đua quỹ đất đến bài toán cạnh tranh bằng chất lượng

Trong nhiều năm, bất động sản công nghiệp là một trong những điểm sáng của thị trường Việt Nam, hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI ổn định. Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài, 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 34,65 tỷ USD; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với hơn 18,47 tỷ USD, chiếm hơn 53% tổng vốn đăng ký.

Dòng vốn này cho thấy nhu cầu đối với hạ tầng sản xuất vẫn duy trì tích cực. Tuy nhiên, khi tỷ lệ lấp đầy tại nhiều thị trường trọng điểm ở cả hai miền Nam – Bắc đã chạm ngưỡng cao, giá thuê tiếp tục tăng và nguồn cung mới được bổ sung, cuộc cạnh tranh giữa các khu công nghiệp đang dần chuyển từ quy mô quỹ đất sang chất lượng phát triển.

Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh chủ yếu đến từ diện tích, vị trí, giá thuê và ưu đãi đầu tư, thì hiện nay nhà đầu tư nhìn sâu hơn vào khả năng vận hành dài hạn, từ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ đến kết nối hiệu quả...

Hệ quy chiếu mới của dòng vốn FDI

Trong bối cảnh mới, địa điểm đầu tư không chỉ là nơi đặt nhà máy, mà còn là một mắt xích trong chuỗi cung ứng. Với các ngành chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác, logistics và công nghiệp hỗ trợ, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các khu công nghiệp có khả năng kết nối hiệu quả với tập đoàn lớn, nhà cung ứng vệ tinh, trung tâm logistics, cảng biển, sân bay và đô thị lớn.

Đây cũng là lý do các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đặc biệt là khu vực lân cận Hà Nội, tiếp tục được quan tâm. Lợi thế kết nối vùng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, linh kiện và hàng hóa thành phẩm, qua đó tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng khả năng phối hợp trong chuỗi sản xuất.

Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương này thu hút khoảng 2,62 tỷ USD vốn FDI đăng ký, xếp thứ 4 cả nước, với 183 dự án mới, 153 lượt dự án điều chỉnh vốn và 40 giao dịch góp vốn, mua cổ phần. Lũy kế đến cuối tháng 6/2026, Bắc Ninh có hơn 3.600 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư hơn 50,85 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng giúp địa phương củng cố vị thế trong mạng lưới sản xuất công nghiệp phía Bắc.

Cùng với kết nối vùng, hạ tầng kỹ thuật cũng được đánh giá kỹ hơn. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến đường nội khu, cấp thoát nước hay viễn thông, mà còn xem xét khả năng cung cấp điện ổn định, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, an toàn vận hành và khả năng mở rộng. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí, tính liên tục của sản xuất và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng toàn cầu.

Năng lượng và phát triển xanh cũng trở thành tiêu chí quan trọng. Khi nhiều tập đoàn quốc tế đặt mục tiêu giảm phát thải và trung hòa carbon trước năm 2030 hoặc 2050, ESG không còn chỉ là yếu tố hình ảnh mà dần trở thành điều kiện để tham gia chuỗi cung ứng. Vì vậy, các khu công nghiệp có định hướng sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên hiệu quả và hạ tầng môi trường đồng bộ sẽ có lợi thế hơn trong thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Khi khu công nghiệp trở thành nền tảng đồng hành

Sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn đang tạo ra một bộ lọc mới đối với thị trường. Những dự án chỉ dựa vào quỹ đất hoặc chi phí thấp sẽ khó duy trì sức hấp dẫn nếu thiếu hạ tầng chất lượng, kết nối logistics thuận lợi, tiến độ đáng tin cậy, giải pháp năng lượng và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh đó, FECON IP Hoà Yên là một ví dụ cho cách tiếp cận đang dần rõ nét ở nhóm khu công nghiệp thế hệ mới. Dự án có quy mô hơn 256 ha tại Bắc Ninh, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của phía Bắc, nằm trong vùng kết nối thuận lợi với Hà Nội và các cực sản xuất – logistics quan trọng. Dự án do FECON Invest đầu tư, thuộc hệ sinh thái FECON – doanh nghiệp có nền tảng trong lĩnh vực nền móng, địa kỹ thuật, hạ tầng và thi công các công trình quy mô lớn.

Với bất động sản công nghiệp, nền tảng kỹ thuật này có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp cũng như quá trình xây dựng, vận hành nhà máy sau này. Kinh nghiệm của hệ sinh thái FECON vì thế có thể hỗ trợ dự án ngay từ giai đoạn phát triển hạ tầng ban đầu.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, FECON IP Hoà Yên được định hướng phát triển theo hướng xanh, nghiên cứu tích hợp các giải pháp năng lượng tái tạo và vận hành theo tiêu chuẩn bền vững.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của những dự án được phát triển theo hướng này cho thấy bất động sản công nghiệp Việt Nam đang bước vào chu kỳ chọn lọc rõ nét hơn. Tầm nhìn đến năm 2030 không chỉ đặt ra yêu cầu mở rộng quỹ đất công nghiệp, mà còn đòi hỏi các khu công nghiệp phải gắn với hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng xanh và hệ sinh thái sản xuất có khả năng kết nối sâu.

Trong chu kỳ mới, khu công nghiệp không chỉ là nơi đặt nhà máy, mà phải trở thành nền tảng sản xuất ổn định, bền vững, đủ sức hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.