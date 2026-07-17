Thêm một cửa hàng kim cương tại TP HCM thông báo dừng hoạt động

Ngày 17/7, Công ty TNHH Trang Sức Kim Cương PJA (PJA Kim Cương, TP.HCM) phát đi thông báo chính thức chấm dứt hoạt động sau hơn 2 năm vận hành.



Nguyên nhân là do những biến động của thị trường thời gian gần đây, tâm lý lo ngại lan rộng khiến lượng khách hàng có nhu cầu bán lại kim cương tăng đột biến, chiếm hơn 90% giao dịch. Trong khi đó, hoạt động thu đổi gần như bị đình trệ, khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản.



Theo PJA, trong suốt 10 năm hoạt động, thương hiệu này chưa từng để khách hàng phải chờ đợi khi thực hiện giao dịch thu đổi, mọi yêu cầu đều được xử lý ngay trong ngày. Dù vậy, doanh nghiệp cho biết đã trải qua 45 ngày liên tục tìm cách xoay xở nguồn lực để duy trì hoạt động nhưng không thể đảo ngược tình thế.



"Đến hôm nay PJA thật sự không còn lựa chọn nào khác dù rất muốn tiếp tục đồng hành và gắn bó lâu dài cùng quý khách", thông báo của doanh nghiệp nêu.



PJA cho biết dù ngừng hoạt động, doanh nghiệp vẫn sẽ phối hợp với khách hàng để hoàn tất các thủ tục pháp lý, thực hiện những trách nhiệm còn lại theo quy định.



Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Trang Sức Kim Cương PJA được thành lập vào tháng 6/2024 với vốn điều lệ ban đầu 9,9 tỷ đồng. Hai cổ đông sáng lập gồm bà Trần Khánh Chi góp 1 tỷ đồng (10,1%) và bà Nguyễn Thị Thu Hà góp 8,9 tỷ đồng (89,9%).



Đầu năm 2025, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, trong đó bà Trần Khánh Chi góp 3 tỷ đồng (10%) và bà Nguyễn Thị Thu Hà góp 27 tỷ đồng (90%). Đến cuối năm 2025, vốn điều lệ tiếp tục được tăng lên 50 tỷ đồng, tương ứng phần vốn góp của hai cổ đông là 5 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.



Bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1995) hiện là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của PJA Kim Cương.



Động thái dừng hoạt động của PJA diễn ra chỉ ít ngày sau khi cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án buôn lậu 28.000 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Trong số các bị can mới bị khởi tố có chủ các thương hiệu Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu.



Sau diễn biến trên, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương đã đồng loạt thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc rà soát lại kế hoạch kinh doanh. Ngoài Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu, một số thương hiệu khác như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng cũng đã tạm thời đóng cửa để đánh giá lại hoạt động.