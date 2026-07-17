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“Phố kim cương” ở TP.HCM vắng lặng sau vụ 30.000 viên kim cương, tiệm vàng Kim Lý đóng cửa

| | Doanh nghiệp

“Phố kim cương” ở TP.HCM vắng lặng sau vụ 30.000 viên kim cương, tiệm vàng Kim Lý đóng cửa

Sau khi nhiều chủ tiệm vàng, kim cương bị khởi tố trong vụ án buôn lậu, khu vực tập trung hàng loạt cửa hàng đá quý trên đường An Dương Vương trở nên trầm lắng.

Ghi nhận tại đường An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương, vàng bạc đang ở trong tình trạng đóng cửa.

“Phố kim cương” ở TP.HCM vắng lặng sau vụ 30.000 viên kim cương, tiệm vàng Kim Lý đóng cửa- Ảnh 1.

Trong số này, cửa hàng Kim Lý đóng kín cửa tại thời điểm ghi nhận. Bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Buôn lậu.

“Phố kim cương” ở TP.HCM vắng lặng sau vụ 30.000 viên kim cương, tiệm vàng Kim Lý đóng cửa- Ảnh 2.

Không xa cửa hàng Kim Lý, một số địa chỉ kinh doanh vàng bạc, đá quý khác như Ngọc Phúc, Kim Khiết Diamond, Ngọc Tâm, Kim Châu, Vĩnh Dương, Hồng Kim Ngọc và Ngọc Phúc cũng đóng cửa.

“Phố kim cương” ở TP.HCM vắng lặng sau vụ 30.000 viên kim cương, tiệm vàng Kim Lý đóng cửa- Ảnh 3.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ cửa hàng tại khu vực này đều ngừng hoạt động. Một số tiệm vẫn mở cửa, bật đèn và trưng bày sản phẩm.

“Phố kim cương” ở TP.HCM vắng lặng sau vụ 30.000 viên kim cương, tiệm vàng Kim Lý đóng cửa- Ảnh 4.

Tại một số vị trí, các cửa hàng đang hoạt động nằm ngay cạnh những tiệm đã đóng kín cửa cuốn, tạo nên khung cảnh tương phản trên tuyến đường vốn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc và kim cương lâu năm tại TP.HCM.

“Phố kim cương” ở TP.HCM vắng lặng sau vụ 30.000 viên kim cương, tiệm vàng Kim Lý đóng cửa- Ảnh 5.

Người mua kim cương không chỉ vì giá trị vật chất

Những thông tin liên quan đến nguồn gốc và hoạt động nhập khẩu kim cương cũng tác động đến tâm lý của một bộ phận người mua.

Chị Nga, một khách hàng từng mua kim cương tại Kim Lý , cho biết những người như chị chủ yếu lựa chọn sản phẩm này để làm trang sức, phục vụ sở thích cá nhân và giữ lại lâu dài, thay vì mua với mục tiêu đầu tư ngắn hạn hay thường xuyên bán lại kiếm lời.

“Thực ra mua kim cương cũng là để chơi, để làm trang sức. Mình chọn viên đá thấy đẹp, hợp với mình rồi làm nhẫn, bông tai hay mặt dây chuyền. Sau này những món đồ đó cũng có thể để lại cho con cháu” , chị Nga chia sẻ.

Theo chị, số tiền người mua bỏ ra cho một món trang sức kim cương không chỉ nằm ở giá trị riêng của viên đá. Phần vỏ trang sức bằng vàng hoặc kim loại quý, kiểu dáng, công chế tác và độ tinh xảo của sản phẩm cũng chiếm một khoản đáng kể.

Với những mẫu được thiết kế cầu kỳ hoặc chế tác riêng theo yêu cầu, người mua còn phải bỏ thêm nhiều tiền cho phần vỏ và tiền công. Vì vậy, mỗi món trang sức thường mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị kỷ niệm đối với người sở hữu.

Tuy nhiên, sau khi đọc các thông tin liên quan đến kim cương buôn lậu, nguồn gốc sản phẩm và giấy tờ kiểm định, chị Nga cho biết bản thân cảm thấy buồn và hụt hẫng.

Theo chị Nga, khi mua kim cương, niềm tin của khách hàng chủ yếu đặt vào uy tín cửa hàng, giấy kiểm định và thông tin nguồn gốc sản phẩm. Người mua thông thường rất khó tự xác định chất lượng viên đá hoặc kiểm tra đầy đủ quá trình sản phẩm được đưa ra thị trường.

Vụ án đã khởi tố 31 bị can

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Công an TP.HCM mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, tiếp tục truy vết các mắt xích và làm rõ vai trò của từng người liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA; và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

Cùng với việc khởi tố các bị can, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Đến nay, vụ án đã có 31 bị can bị khởi tố. Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời bước đầu xác định đường dây thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Anh Khôi

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