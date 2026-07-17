Động thái mới của ông Nguyễn Bá Dương

Ngày 16/7, BM Windows chính thức khánh thành và đưa vào vận hành Nhà máy BM Windows Châu Đức tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức.

Được quy hoạch trên diện tích 100.000 m² và phát triển theo hai giai đoạn, Nhà máy BM Windows Châu Đức có tổng công suất thiết kế lên tới 2,2 triệu m² façade mỗi năm.

Lợi thế của Nhà máy BM Windows Châu Đức là vị trí chiến lược tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức, nơi kết nối thuận lợi với các đầu mối logistics quan trọng của khu vực phía Nam. Từ nhà máy, khoảng cách đến Cảng nước sâu Cái Mép và Sân bay Quốc tế Long Thành chỉ khoảng 30 km, trong khi Cảng Cát Lái cách khoảng 60 km, đến TP. HCM 60km. Điều này cho phép BM Windows tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực phục vụ các thị trường xuất khẩu như Bắc Mỹ, châu Âu, Australia, New Zealand… và các quốc gia trong khu vực.

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Sáng lập BM Windows phát biểu tại buổi lễ: “Nhà máy Châu Đức không chỉ là bước mở rộng năng lực sản xuất, mà còn là một phần trong chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị của BM Windows. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành trung tâm kỹ nghệ và giải pháp façade toàn diện cho nhiều công trình biểu tượng của Việt Nam và quốc tế trong tương lai.”

BM Windows là thành viên trong hệ sinh thái tỷ USD mới của ông Nguyễn Bá Dương. Hệ sinh thái này trải rộng chuỗi giá trị ngành xây dựng, từ thiết kế, tổng thầu, sản xuất facade nhôm kính đến hoàn thiện nội thất.

Trước đó, sáng 10/7, ông Nguyễn Bá Dương cũng có mặt tại buổi lễ cất nóc dự án Trụ sở Bộ Công an tại số 15 Trần Bình Trọng (Hà Nội) do Liên danh Tổng thầu NEWTECONS - SOL E&C tổ chức.



Dự án Trụ sở Bộ Công an tại số 15 Trần Bình Trọng được xây dựng trên khu đất rộng 1,45 ha, tổng diện tích sàn khoảng 124.000 m². Công trình gồm 5 khối nhà với 4 tầng hầm và 10 tầng nổi.﻿

Ông Nguyễn Bá Dương (sinh năm 1959) là doanh nhân, Kiến trúc sư nổi tiếng, được mệnh danh là "kiến trúc sư trưởng" đưa Coteccons trở thành tập đoàn xây dựng tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Sau khi rời Coteccons vào tháng 10/2020, ông Dương tiếp tục dẫn dắt hệ sinh thái các doanh nghiệp xây dựng, kỹ thuật và nội thất như Newtecons, SOL E&C, Ricons, BM Windows và Boho Décor.﻿