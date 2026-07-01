Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 17/7: Doanh nghiệp thép lãi 6 tháng tăng hơn 150%, một công ty BĐS báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Chứng khoán An Bình (ABW) ghi nhận một quý kinh doanh bùng nổ khi lợi nhuận trước thuế Quý 2/2026 đạt 196 tỷ đồng, bứt phá mạnh mẽ 391% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ABW báo lãi 226 tỷ đồng, tăng trưởng 210%.

Chứng khoán EVS lội ngược dòng khi ghi nhận lợi nhuận Quý 2 đạt 243 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 9 tỷ đồng). Nhờ quý kinh doanh khởi sắc này, lũy kế 6 tháng đầu năm của EVS đạt 46 tỷ đồng, bứt phá 410% so với cùng kỳ 2025.

Trong nhóm khai khoáng, Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) thiết lập một quý kinh doanh rực rỡ với lợi nhuận trước thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng trưởng 139%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TMG mang về 102 tỷ đồng lợi nhuận, bứt phá 130% so với nửa đầu năm 2025.

Interfoods (IFS) ghi nhận lợi nhuận Quý 2 đạt 78 tỷ đồng, tăng 61%. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lãi 144 tỷ đồng, tăng trưởng 34%.

Cao su Tây Ninh (TRC) ghi nhận kết quả khả quan với lãi Quý 2 đạt 46 tỷ đồng (tăng 24%), lũy kế 6 tháng đạt 153 tỷ đồng (tăng 36%).

Ngược lại, Tân Biên (RTB) dù lũy kế 6 tháng vẫn giữ đà tăng nhẹ 9% đạt 371 tỷ đồng, nhưng riêng Quý 2 lợi nhuận trước thuế đã sụt giảm 54%, chỉ còn đạt 119 tỷ đồng.

Thủy điện Hương Sơn (GSM) ghi nhận nốt trầm khi lợi nhuận Quý 2 sụt giảm 24%, đạt 23 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lãi 49 tỷ đồng, giảm nhẹ 8%.

Tisco (TIS) ghi nhận lợi nhuận Quý 2 đạt 13 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ quý đầu năm khởi sắc, lũy kế 6 tháng của TIS vẫn duy trì mức tăng trưởng 152%, mang về 33 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành: