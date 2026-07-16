Công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương báo lãi gấp 6 lần, nợ vượt 2,59 tỷ USD

CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Theo báo cáo, năm tài chính 2025, Thaco Agri đạt lợi nhuận sau thuế hơn 64,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 10,2 tỷ đồng của năm 2024. Kết quả này giúp doanh nghiệp thu hẹp khoản lỗ lũy kế từ 1.315,5 tỷ đồng đầu năm xuống còn 1.250,8 tỷ đồng vào cuối năm.

Bức tranh tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu đạt 17.074 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Động lực chính đến từ việc vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 17.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái cũng tăng mạnh từ 498,4 tỷ đồng lên 1.123 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nhưng đã được cải thiện khi giảm từ mức âm 1.315,5 tỷ đồng xuống còn âm 1.250,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Thaco Agri "phình to" gần 15.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025.

Ở chiều ngược lại, áp lực tài chính tiếp tục gia tăng khi tổng nợ phải trả của Thaco Agri tăng mạnh. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận hơn 68.025 tỷ đồng nợ phải trả - tương ứng hơn 2,59 tỷ USD, tăng gần 15.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng tăng từ 9.775 tỷ đồng lên 14.292 tỷ đồng. Khoản nợ phải trả khác cũng tăng mạnh từ 40.950 tỷ đồng lên 52.504 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ trái phiếu giảm đáng kể từ 2.400 tỷ đồng xuống còn hơn 1.228 tỷ đồng.

Việc nợ tăng nhanh hơn vốn chủ sở hữu khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu (D/E) của doanh nghiệp tăng từ 3,75 lần lên 3,98 lần vào cuối năm 2025.

Thaco Agri là doanh nghiệp nông nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO do doanh nhân Trần Bá Dương sáng lập và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT. Những năm gần đây, công ty theo đuổi chiến lược phát triển nông nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam, Lào và Campuchia, tập trung vào mô hình sản xuất tích hợp giữa trồng trọt, chăn nuôi và chế biến.

Trong thông điệp đầu năm 2026, ông Trần Bá Dương cho biết THACO AGRI đã cơ bản hoàn thiện 4 khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tại Campuchia, Lào và Gia Lai. Mô hình này kết hợp trồng cây ăn trái với chăn nuôi bò, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến và xuất khẩu.

Hiện doanh nghiệp đang quản lý khoảng 85.000 ha đất nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia.