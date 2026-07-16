Diễn biến mới thị trường vàng - kim cương: Thêm 1 cửa hàng 30 năm tuổi bất ngờ ngưng hoạt động

Sáng 16/7, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hồng Phúc trên đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ đóng cửa và thông báo tạm ngưng hoạt động.

Hồng Phúc là một tiệm vàng, kim cương có tiếng tại khu vực Mỹ Tho, hoạt động gần 30 năm. Sau khi thông tin cửa hàng tạm đóng cửa được đăng tải, nhiều khách hàng đã tìm đến trụ sở doanh nghiệp để hỏi về các giao dịch, tài sản cầm cố và sản phẩm từng mua tại đây.

Trong thông báo dán trước cửa hàng và đăng trên mạng xã hội, Hồng Phúc cho biết doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

“Suốt hơn hai tháng qua, chúng tôi đã cố gắng bằng tất cả khả năng với mong muốn vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính”, doanh nghiệp cho biết.

Theo thông báo, Hồng Phúc sẽ tạm ngưng hoạt động trong một thời gian để tái cơ cấu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp chưa công bố thời điểm hoạt động trở lại.

Đến trưa 16/7, nhiều người vẫn tập trung trước cửa hàng. Trong đó có khách mang theo biên nhận cầm đồ, giấy tờ mua bán vàng, vàng trắng, kim cương và trang sức để đề nghị được hướng dẫn giải quyết.

Bảo vệ cửa hàng ghi nhận thông tin, biên nhận và các giấy tờ liên quan của khách hàng để chuyển lại cho doanh nghiệp xử lý trong thời gian tới.

Do lượng người tập trung đông, lực lượng công an đã có mặt tại khu vực đường Lê Lợi để điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng đến hiện trường để nắm tình hình.

Hiện Hồng Phúc chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc tạm ngưng hoạt động, số lượng khách hàng bị ảnh hưởng cũng như thời hạn giải quyết các giao dịch còn tồn đọng.