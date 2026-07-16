Sắp ra mắt STATE 100 – Bảng vinh danh 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Nhóm doanh nghiệp nhà nước: Nguồn thu lớn và ổn định của ngân sách quốc gia

Với mục tiêu tôn vinh vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế và tinh thần phụng sự xã hội, CafeF đã bắt đầu công bố hệ thống vinh danh CafeF Lists gồm hai bảng xếp hạng PRIVATE 100 và VNTAX 200 - vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam từ năm 2024.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Sang năm thứ ba, CafeF ra mắt thêm bảng xếp hạng STATE 100 - vinh danh 100 doanh nghiệp nhà nước có số nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Sự bổ sung này cùng thông điệp xuyên suốt “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia” khẳng định sứ mệnh đồng hành và tôn vinh những đầu tàu kinh tế nhà nước – lực lượng giữ vai trò chủ đạo trong nhiều ngành kinh tế then chốt và là nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước nhiều năm qua.

Đồng thời, việc bổ sung STATE 100 giúp bức tranh về đóng góp ngân sách của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam được phản ánh đầy đủ hơn.

Sự ra đời của STATE 100 cũng diễn ra trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhà nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết số 79-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành đầu năm 2026 đặt mục tiêu đến năm 2030 phải xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào một số chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế.

Không chỉ là sự ghi nhận về quy mô đóng góp ngân sách, STATE 100 còn hướng tới lan tỏa những giá trị về quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, năng lực đổi mới và trách nhiệm đối với nền kinh tế.

Bứt phá ấn tượng từ những số liệu sơ bộ năm 2026

Bước sang năm 2026, sức nóng từ các bảng xếp hạng tiếp tục được khẳng định qua những con số tăng trưởng, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và vai trò kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với bảng xếp hạng VNTAX 200 năm 2026, tổng số nộp ngân sách của các doanh nghiệp đạt khoảng 963.000 tỷ đồng. Đặc biệt, danh sách năm nay ghi nhận tới 24 doanh nghiệp đạt cột mốc nộp ngân sách vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng, 50 doanh nghiệp dẫn đầu có mức nộp từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, tổng số nộp ngân sách danh sách PRIVATE 100 năm 2026 đạt khoảng 364.000 tỷ đồng. 50 doanh nghiệp dẫn đầu của PRIVATE 100 năm nay có mức nộp ngân sách nhà nước hơn 900 tỷ đồng.

Tiếp nối hào quang từ Lễ vinh danh năm 2025

Nhìn lại Lễ vinh danh các Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất năm 2025 diễn ra tại Hà Nội, bức tranh đóng góp ngân sách của các ông lớn đã được phác thảo vô cùng ấn tượng.

Sự kiện năm 2025 đã ghi nhận sự xuất hiện của các đại diện tiêu biểu nhất trong từng ngành hàng chủ chốt trên sân khấu vinh danh:

Lĩnh vực Bất động sản - Đa ngành: Tập đoàn Vingroup dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân về số nộp ngân sách tại Việt Nam. Công ty con của tập đoàn này là Vinhomes cũng được vinh danh là doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất.

Lĩnh vực Công nghiệp nặng: Tập đoàn Hòa Phát góp mặt trong nhóm 14 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Lĩnh vực Ngân hàng: Đây là nhóm ngành có sự xuất hiện đông đảo nhất. Agribank nằm trong nhóm 3 ngân hàng nộp ngân sách hàng đầu cả nước. Ở khối tư nhân, Techcombank duy trì vị thế dẫn đầu trong 3 năm liên tiếp. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nhà băng khác như HDBank, VPBank, ACB, SHB, LPBank, TPBank và OCB.

Lĩnh vực Tiêu dùng - Bán lẻ: Vinamilk tiếp tục duy trì vị thế tiêu biểu, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội địa.

Lĩnh vực Chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank là hai đại diện được xướng tên đại diện cho khối thị trường vốn.

Tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn thuộc Tổng cục Thuế, đã đưa ra một góc nhìn đáng chú ý. Bên cạnh các doanh nghiệp đóng góp hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng, ông Phụng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm nộp ngân sách từ 100 đến 300 tỷ đồng. Theo ông, đây là những nguồn thu bền vững từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, thay vì các nguồn thu một lần hay phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên.

Năm nay, với sự xuất hiện của STATE 100, những "đầu tàu" của khu vực kinh tế nhà nước sẽ có riêng một không gian danh giá để tôn vinh những đóng góp bền bỉ của mình. Với STATE 100, CafeF kỳ vọng sẽ xây dựng một bảng xếp hạng uy tín, minh bạch và có giá trị tham chiếu, góp phần tôn vinh những doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách, đồng thời lan tỏa các mô hình quản trị tiên tiến và những câu chuyện phát triển tiêu biểu của khu vực doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới.

Như vậy, cùng với VNTAX 200, PRIVATE 100 và nay là STATE 100, hệ thống bảng xếp hạng của CafeF đã từng bước hoàn thiện bức tranh về những doanh nghiệp đang tạo ra nguồn thu quan trọng cho ngân sách quốc gia, qua đó ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thiết thực của từng khu vực kinh tế đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam.