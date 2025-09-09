Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất 2025: Đại diện các doanh nghiệp đóng góp hàng trăm nghìn tỷ góp mặt

Vinh danh những "người hùng" thầm lặng của nền kinh tế

Sáng ngày 9/9, tại Hà Nội, Lễ Vinh danh các Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025 đã được tổ chức long trọng. Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao từ các cơ quan nhà nước, các chuyên gia kinh tế hàng đầu và đại diện của gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn quốc. Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho ngân sách quốc gia, khẳng định vai trò đầu tàu và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.



Trọng tâm của buổi lễ là việc công bố hai danh sách danh giá: VNTAX 200, quy tụ các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách từ 200 tỷ đồng trở lên, và PRIVATE 100, vinh danh riêng khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp từ 100 tỷ đồng trở lên. Đây không chỉ là những con số biết nói, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của mỗi doanh nghiệp.



Phát biểu chào mừng sự kiện, ông Phạm Quang Minh, Giám đốc CafeF, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2024 đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là việc thu ngân sách nhà nước vượt dự toán. Ông cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp thuộc danh sách VNTAX 200 và PRIVATE 100 có sự đóng góp vô cùng lớn. Cụ thể, khối VNTAX 200 đã nộp gần 800.000 tỷ đồng và khối PRIVATE 100 nộp gần 245.000 tỷ đồng. Những đóng góp này chính là nguồn lực tài chính quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.



Sức lan tỏa từ những doanh nghiệp đầu tàu

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là bài phát biểu sâu sắc của TS. Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng Cục Thuế. Ông chia sẻ rằng, dù có nhiều doanh nghiệp nộp thuế hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng, ông lại đặc biệt trân trọng những doanh nghiệp ở ngưỡng 100-300 tỷ đồng.



Lý giải cho điều này, TS. Phụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét bản chất nguồn thu. Ông đề cao sự bền vững của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân so với nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên. Đối với ông, những doanh nghiệp tư nhân, dù quy mô chưa phải lớn nhất, nhưng có sự tăng trưởng ổn định, đóng góp đều đặn vào ngân sách chính là những "tế bào" khỏe mạnh, tạo ra sức lan tỏa và tư duy mới trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng một nền kinh tế tự chủ và vững mạnh.



Bài phát biểu của ông đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định rằng mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều đáng quý và là minh chứng cho tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng của mỗi doanh nhân.



Những "ngôi sao" trên sân khấu vinh danh

Buổi lễ đã vinh danh hàng loạt các tên tuổi lớn, những cánh chim đầu đàn của nền kinh tế Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Do thời lượng có hạn, ban tổ chức chỉ có thể mời một số doanh nghiệp tiêu biểu lên sân khấu, đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp xuất sắc khác. ﻿



Lĩnh vực Bất động sản - Đa ngành: Không có gì ngạc nhiên khi Tập đoàn Vingroup được xướng tên đầu tiên, với vị thế là doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó là Vinhomes, doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất, tiếp tục khẳng định vị thế số một trên thị trường.



Lĩnh vực Công nghiệp nặng: Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, được vinh danh trong Top 14 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cả nước, là minh chứng cho sức mạnh của ngành công nghiệp Việt Nam.



Lĩnh vực Ngân hàng: Khối ngân hàng có sự hiện diện hùng hậu, cho thấy vai trò huyết mạch của ngành tài chính. Hàng loạt tên tuổi lớn được vinh danh như Agribank (Top 3 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất), Techcombank (xuất sắc giữ vị trí số 1 trong khối ngân hàng tư nhân ba năm liên tiếp), cùng với HDBank, VPBank, ACB, SHB, LPBank, TPBank, OCB.



Lĩnh vực Hàng tiêu dùng - Bán lẻ: Vinamilk và PNJ tiếp tục là những cái tên tiêu biểu, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội địa. Đặc biệt, PNJ xuất sắc dẫn đầu các doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực phân phối – bán lẻ.



Lĩnh vực Chứng khoán: Ngành chứng khoán cũng ghi dấu ấn với sự vinh danh của CTCP Chứng khoán VPS và CTCP Chứng khoán VPBank, cho thấy sự sôi động và đóng góp ngày càng tăng của thị trường vốn.



Hướng tới tương lai số

Bên cạnh Lễ Vinh danh, chương trình còn tổ chức phiên Tọa đàm với chủ đề: “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành tài chính ngân hàng”. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu như PGS. TS Trần Đình Thiên, ông Nguyễn Hưng (Tổng giám đốc TPBank) và ông Hoàng Trung Hải (Phó Tổng Giám đốc, EY Consulting VN), phiên tọa đàm đã mở ra những góc nhìn đa chiều về tương lai của nền kinh tế số Việt Nam.



Lễ Vinh danh các Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025 không chỉ là một sự kiện tôn vinh. Nó còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Những đóng góp của họ hôm nay chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các nền kinh tế lớn trên thế giới.