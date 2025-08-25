Doanh nhân Đỗ Quang Hiển được vinh danh nhờ thành tích xuất sắc đóng góp cho cộng đồng

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Dự và chủ trì hội nghị gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng dự và chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và 300 đại biểu tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và đại biểu tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức trong dịp Lễ trọng đại của đất nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại sự kiện, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group đã vinh dự được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng biểu trưng kỷ niệm vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Đây chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với doanh nhân Đỗ Quang Hiển nói riêng, Tập đoàn T&T Group nói chung trong quá trình chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, bền chặt.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng biểu trưng kỷ niệm và quà cho doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thứ 3 từ bên phải qua) cùng các đại biểu vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển sinh năm 1962, từng là nhà khoa học trẻ tại Viện nghiên cứu công nghệ Quốc gia. Ông là Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); đồng thời tham gia sáng lập nhiều tổ chức tài chính, kinh tế…

Hiện nay, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đang đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức của nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp như Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội… Ông được vinh danh Công dân ưu tú Thủ đô năm 2018, nhận Giải thưởng Bạch Thái Bưởi - Doanh nhân Việt Nam thế kỷ XXI, vinh danh Doanh nhân châu Á năm 2017 và là một trong số ít doanh nhân trong lĩnh vực kinh tế tư nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Quang cảnh Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Trong khi đó, trải qua 32 năm hình thành và phát triển, T&T Group đã trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. T&T Group hiện có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, tập trung vào 7 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi cũng là những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước, với hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, ghi dấu ấn tại cả thị trường trong nước và quốc tế.

Lấy triết lý "phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội" làm kim chỉ nam, suốt hơn 3 thập kỷ phát triển, ngoài hoạt động đầu tư kinh doanh, T&T Group còn luôn tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tiên phong đồng hành, đóng góp và ủng hộ các hoạt động trách nhiệm xã hội, Không ngừng lan toả những giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để hướng tới một tương lai tốt đẹp, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư nhiều công trình lịch sử, văn hóa có ý nghĩa cấp quốc gia; hỗ trợ những người nghèo, người yếu thế trong xã hội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn…

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group tại Hội nghị.

Đáng kể nhất là chương trình trao tặng 1.000 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có công của tỉnh Hà Giang với tổng kinh phí 60 tỷ đồng; ủng hộ 25 tỷ đồng xóa nhà tạm, xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên,…

Năm 2024 vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề của bão lũ, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã trao ủng hộ kinh phí 20 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các địa phương có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống... Ngay sau đó, T&T Group và Ngân hàng SHB tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội khi đồng hành cùng Bộ Công an để triển khai xây dựng 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tài trợ kinh phí xây 700 căn nhà cho người dân nghèo tỉnh Bạc Liêu; góp phần xây nên những ngôi nhà, công trình ấm áp nghĩa tình đồng bào.

Trong những năm đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, T&T Group cũng đã có những đóng góp, ủng hộ kịp thời, đồng hành cùng Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trong cuộc chiến với đại dịch. Theo thống kê, tổng số tiền mà Tập đoàn cùng với Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng những đóng góp tích cực cho đất nước và cộng đồng, T&T Group đã được nhiều Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh, trao tặng bằng khen, giải thưởng quan trọng. Đặc biệt, T&T Group là một trong số ít các doanh nghiệp tư nhân 3 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất.

Từ Tâm phụng sự, từ khát vọng vì một Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng, T&T Group đã và đang không ngừng cống hiến, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.