TS. Nguyễn Văn Phụng: 'Nhiều DN nộp thuế 1.000 tỷ, 10.000 tỷ, thậm chí 20.000 tỷ đồng nhưng tôi lại trân trọng những DN đóng 100 tỷ'

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Phụng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng Cục Thuế chia sẻ: "Trước khi về hưu, tôi giúp cho Chính phủ làm được hai điểm. Một là thu thuế của Google, Facebook – những đơn vị không có cơ sở thường trú, văn phòng hay hiện diện tại Việt Nam, bằng việc thu thuế thông qua cổng thông tin điện tử. Đề xuất này khá mới mẻ và đã được triển khai trước khi tôi về hưu.

Thứ hai là chương trình hóa đơn điện tử. Đề xuất này từ những năm 2000, nhưng đến năm 2010 thì chính phủ mới đưa vào trình 51 có hóa đơn điện tử và đến năm 2022 là hóa đơn điện tử kết nối như bây giờ chúng ta đang làm".

Theo TS. Nguyễn Văn Phụng, ﻿số thu năm nay tăng lên nhiều với một nguyên nhân là do quản lý thuế tốt hơn nhờ các chương trình chuyển đổi số.

"Chúng ta đòi hỏi một môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh và tôi cũng rất mừng vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào việc tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh" - TS. Nguyễn Văn Phụng chia sẻ.

Khi phân tích danh sách các doanh nghiệp hàng đầu (trong danh sách 100 và 200), ông Phụng thấy rằng trong số 20 doanh nghiệp top đầu thì có 10 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước, 5 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế vốn đầu tư nước ngoài và 5 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Con số 5 trên 20 (chiếm 25%) tuy nhỏ nhưng chứng tỏ vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, vị trí 25% vươn lên thể hiện sự nỗ lực vô cùng lớn của khu vực kinh tế tư nhân và có thể nói đây là một niềm tin của những nhà quản lý, niềm tin của đất nước đối với sự phát triển trong tương lai.

"Nhìn vào cơ cấu nguồn thu, nhiều doanh nghiệp nộp thuế 500 tỷ, 1.000 tỷ, 10.000 tỷ, thậm chí 20.000 tỷ nhưng tôi rất trân trọng những doanh nghiệp tuy rằng có 100 tỷ hoặc 200-300 tỷ vì tôi xem xét về bản chất nguồn thu đến từ đâu" - Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng Cục Thuế nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Văn Phụng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng Cục Thuế

Theo vị chuyên gia, phần lớn nguồn thu ngân sách vẫn đang dựa trên một số nguồn chính. Nó gắn với tài nguyên thiên nhiên như dầu khí – đây không thể là nguồn thu bền vững hay đất đai trong các dự án bất động sản, thuế tiêu thụ đặc biệt cho bia, rượu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là biểu hiện cho sự gia tăng giá trị của nền kinh tế theo đúng nguyên lý kinh tế. Chỉ khi nào thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân tăng lên thì lúc đó Việt Nam mới có một nền ngân sách bền vững, trong sạch và có hiệu lực.

"Đương nhiên cũng phải nói rằng trong giai đoạn quá độ, bất động sản, tài nguyên thiên nhiên nếu như rơi vào tay những người không biết sử dụng thì nó cũng rất là lãng phí" - TS. Nguyễn Văn Phụng phát biểu - "Nhưng chúng ta cũng rất mừng là các doanh nghiệp ngày hôm nay và những doanh nghiệp có tên trong bảng xếp hạng đã tốn rất nhiều công sức để đóng góp rất nhiều cho ngân sách nhà nước".

Thứ nhất, đây là những doanh nghiệp đầu tàu trong việc góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Thứ hai và quan trọng hơn, họ biết cách quản lý tốt. Dù ở lĩnh vực ngân hàng hay lĩnh vực bất động sản hay lĩnh vực sản xuất, họ là những người quản lý giỏi.

Việc quản lý tốt mới đem lại doanh thu tốt, nguồn thu tốt, chất lượng tốt và có lợi nhuận tốt. Và điều quan trọng hơn là nhiều doanh nghiệp đã góp phần tạo ra cho đất nước những tư duy mới trong sản xuất kinh doanh, trong tiêu dùng.

"Ví dụ, cách đây 10 năm, 20 năm chúng ta chưa có tư duy về chung cư, chúng ta chỉ muốn nhà riêng. Nhưng bây giờ chúng ta đang có văn minh, lịch sự và với một thế hệ doanh nhân và người dân mới, với tư duy tiêu dùng mới, nó tạo ra những giá trị gia tăng xã hội. Đây là một điều mà chúng ta phải ghi nhận những nhà kinh doanh bất động sản thế hệ mới đã mang đến cho chúng ta những hoạt động mới" - Chuyên gia nhấn mạnh.

Thương mại điện tử cũng đã giúp cho Việt Nam có những phong cách tư duy mới và qua đây nhà nước cũng phải thay đổi để làm sao giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn, người dân hưởng lợi nhiều hơn và xã hội được lợi nhiều hơn, đất nước phát triển hơn.

Thứ ba, một vấn đề đặt ra là tại sao những doanh nghiệp trong khu vực phân phối chiếm top đầu? Tài chính, ngân hàng, xổ số kiến thiết - Đây là những ngành thuộc lĩnh vực phân phối và đóng góp lớn, mang lại thu nhập và tài sản lớn.

Có nghịch lý so với khối sản xuất hay không? Đây là một câu hỏi đặt ra cho các chuyên gia kinh tế, để từ đó có những tư duy và tầm vĩ mô cao để điều hành kinh tế vĩ mô trong tương lai.

"Tôi hy vọng rằng trong ngày hôm nay cũng sẽ có nhiều ý kiến được đưa ra và với cá nhân tôi, tôi rất trân trọng Tập đoàn Công nghệ Viettel - thực sự là người anh cả. Tuy rằng trong danh sách mới đứng thứ 3 sau Vingroup, PVN. Nhưng tôi đánh giá là người con của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Họ chắt chiu từng đồng để có được mức nộp ngân sách cực kỳ lớn. Và đặc biệt số nộp ngân sách của họ chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp, chủ yếu là lợi nhuận từ phần vốn nhà nước sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như các doanh nghiệp khác và một phần thuế thu nhập cá nhân của nhân viên" - TS. Nguyễn Văn Phụng nói.

Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc CafeF chia sẻ tại sự kiện, năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận, trong đó thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng quan trọng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 20% dự toán và tăng 16% so với năm 2023. Những con số này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200, hiện là bảng vinh danh duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế vào ngân sách nhà nước.

Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc CafeF phát biểu tại Lễ Vinh danh

Những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất thuộc danh sách VNTAX 200 đã nộp ngân sách gần 800.000 tỷ đồng trong năm 2024 – tăng hơn 110.000 tỷ so với năm trước đó và tương đương đóng góp 40% tổng nguồn thu ngân sách quốc gia. Khối doanh nghiệp tư nhân cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với các doanh nghiệp thuộc danh sách PRIVATE 100 đã nộp ngân sách gần 245.000 tỷ đồng, với 4 đơn vị nộp trên 10.000 tỷ.

Những đóng góp này không chỉ là nguồn lực tài chính quan trọng, hỗ trợ đầu tư vào hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, mà còn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nguồn thu ngân sách nhà nước trong năm 2024, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế.