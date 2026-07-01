Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 16/7: Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026:

Quý 2/2026, tổng doanh thu TCBS đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21% so với Quý 2/2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 3.555 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm. TCBS là doanh nghiệp đầu tiên công bố BCTC quý 2/2026 lãi nghìn tỷ.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 132 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý nằm ở hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính của Nam Tân Uyên đạt hơn 121 tỷ đồng, tăng khoảng 183%, tương đương gấp gần 2,8 lần cùng kỳ. Con số này thậm chí cao hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý.

Bia Sông Lam (BSL) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 38 tỷ đồng, tăng trưởng 254% so với mức 11 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Bia Sông Lam báo lãi trước thuế đạt 66 tỷ đồng, bứt phá tới 806% so với con số 7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 41 tỷ đồng, tăng trưởng 204% so với quý 2/2025 (đạt 13 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp mang về 73 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 228% so với cùng kỳ.

Agimexpharm (AGP) công bố với lợi nhuận quý 2 đạt 16 tỷ đồng (tăng 12%). Lũy kế 6 tháng đầu năm, AGP đạt 32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 7%.

Thủy điện Nước Trong (NTH) ghi nhận kết quả đi ngang trong quý 2 với lợi nhuận đạt 19 tỷ đồng (tăng trưởng nhẹ 1%). Tính chung 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của NTH đạt 38 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Vận tải khí Gas Shipping (GSP) báo lợi nhuận trước thuế quý 2 của doanh nghiệp sụt giảm 44%, chỉ còn đạt 19 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của GSP đạt mức 51 tỷ đồng, giảm 27% so với mức 70 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái.