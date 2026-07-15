Nha khoa Nhân Tâm đầu tư công nghệ robot cấy ghép implant

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu bước ngoặt mới cho ngành nha khoa mà còn là minh chứng sống động cho việc bám sát và hiện thực hóa các chính sách của Chính phủ về đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược 3 bên: Công ty Công nghệ YakeBot, Hệ sinh thái Nha khoa Nhân Tâm và Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y nha khoa Việt Đăng

Ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng điều trị người bệnh

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, nhấn mạnh việc lấy người dân làm trung tâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiếp thu tinh thần đó, Nha khoa Nhân Tâm đã tiên phong đầu tư hệ thống Robot YakeBot, sở hữu 4 chế độ vận hành linh hoạt bao gồm: tự động ra vào miệng bệnh nhân, thực hiện khoan và cấy implant, bán tự động có sự can thiệp của bác sĩ, thụ động với sự hướng dẫn và tác động lực của bác sĩ và chế độ định vị như một công cụ dẫn đường. Robot 4 trong 1 này là hệ thống hỗ trợ đắc lực đáp ứng tất cả các nhu cầu, giúp các bác sĩ xử lý các ca lâm sàng đa dạng từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt, rất hữu dụng trong các trường hợp phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao khi cấy implant gần các cấu trúc giải phẫu quan trọng như thần kinh, mạch máu hoặc ổ mắt,...

TS.BS Võ Văn Nhân phát biểu tại lễ chuyển giao công nghệ Robot YakeBot, nhấn mạnh vai trò của công nghệ robot trong việc nâng cao độ chính xác và an toàn của kỹ thuật cấy ghép Implant.

Trước khi chính thức chuyển giao, TS.BS Võ Văn Nhân – Nhà sáng lập kiêm giám đốc chuyên môn Hệ sinh thái Nha khoa Nhân Tâm – đã dành gần 3 năm học tập, nghiên cứu, đào tạo và thực hành cùng các chuyên gia quốc tế. Đây là bước chuẩn bị nghiêm túc nhằm cụ thể hóa mục tiêu: ứng dụng công nghệ cao để mang lại những giá trị thực tiễn nhất cho người bệnh.

Theo TS.BS Võ Văn Nhân: "Việc kết hợp giữa kinh nghiệm lâm sàng lâu năm của người bác sĩ và sự hỗ trợ từ công nghệ robot giúp cấy implant chính xác, nâng cao chất lượng điều trị. Điều này giúp tăng tính an toàn, giảm thiểu tối đa các biến chứng, hạn chế xâm lấn, từ đó giúp người bệnh ít sưng, ít đau và nhanh chóng hồi phục sau phẫu thuật. Bên cạnh đó, việc cấy ghép đúng hướng, giúp implant tải lực tốt hơn nên độ bền cao hơn; ngoài ra, quá trình chế tác răng sứ cũng thuận lợi hơn, đảm bảo chức năng ăn nhai và thẩm mỹ nụ cười."

Đánh giá về việc ứng dụng robot trong điều trị, PGS.TS Lê Hoài Quốc - Chủ tịch Hiệp hội Robot Việt Nam, Chủ tịch Hội Tự động hóa TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - cho rằng y tế là lĩnh vực có yêu cầu cao nhất về độ chính xác, độ an toàn và tính tin cậy, vì vậy việc ứng dụng robot trong phẫu thuật và nha khoa là xu hướng tất yếu của thế giới. Robot không thay thế bác sĩ mà đóng vai trò như một "trợ lý công nghệ", giúp nâng cao độ chính xác, giảm sai số, chuẩn hóa quy trình và mang lại kết quả điều trị tốt hơn cho người bệnh.

Còn theo Nhà giáo nhân dân.GS.TS Hoàng Tử Hùng - Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, Nguyên Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP.HCM, sự có mặt của robot Yakebot là một dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực cấy ghép và phục hình nha khoa. Đây là chuyên ngành đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và sự chính xác trong từng thao tác để mang lại kết quả điều trị tối ưu cho người bệnh. Ông cho rằng việc ứng dụng robot là một bước tiến quan trọng, hỗ trợ bác sĩ thực hiện các kỹ thuật phức tạp với độ chính xác cao hơn, đồng thời mở ra cơ hội điều trị an toàn, hiệu quả cho nhiều trường hợp trước đây còn gặp nhiều khó khăn.

Sự kiện chuyển giao công nghệ Robot cấy ghép Implant tại Nha Khoa Nhân Tâm quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu về Implant, Robot và tự động hóa. Buổi tọa đàm giữa các chuyên gia đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về vai trò của robot cấy ghép Implant, xu hướng ứng dụng công nghệ cao trong nha khoa hiện đại. (Từ trái sang: Tiến sĩ Lifeng Wang; Nhà giáo nhân dân.GS.TS.BS Hoàng Tử Hùng; TS.BS Võ Văn Nhân; PGS.TS Lê Hoài Quốc; TS. BS. Võ Chí Hùng).

Sự hỗ trợ của Robot YakeBot mang lại những giải pháp trực tiếp cho người bệnh:

- Tăng cường độ an toàn và chuẩn xác: Hạn chế các sai số do yếu tố thao tác thủ công hoặc áp lực tâm lý và sự mệt mỏi của đội ngũ nhân viên y tế trong các ca phẫu thuật kéo dài.

- Hạn chế xâm lấn, giảm đau và nhanh hồi phục: Nhờ ưu điểm cấy implant chính xác, đa số các trường hợp phẫu thuật cấy implant với robot có thể không cần đường rạch nướu (phương pháp không lật vạt). Do đó, cho kết quả bệnh nhân ít đau, ít sưng và hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật.

- Có răng sớm ngay sau phẫu thuật: Nhờ robot cấy implant chính xác, trong nhiều trường hợp, có thể gắn răng ngay sau phẫu thuật để phục hồi lại chức năng ăn nhai và thẩm mỹ.

- Tối ưu hóa thời gian: Quy trình phẫu thuật được chuẩn hóa giúp rút ngắn thời gian điều trị trên ghế nha khoa của người bệnh và giảm số lần đi lại.

Đại diện Công ty công nghệ YakeBot, công ty Cổ phần trang thiết bị Y nha khoa Việt Đăng chúc mừng đội ngũ bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ phục hình và kỹ thuật viên labo kỹ thuật số nha khoa Nhân Tâm đã trình diễn thành công quy trình từ bước cấy ghép implant bằng robot đến bước phục hình răng trên mẫu hàm chỉ trong một giờ tại sự kiện.

Tại buổi lễ, các hoạt động chính đã diễn ra, trong đó các đại biểu và chuyên gia y tế đã chứng kiến buổi trình diễn robot cấy ghép trụ implant mô phỏng trên mẫu hàm với sự tham gia của đội ngũ gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ phục hình và kỹ thuật viên labo kỹ thuật số. Độ chính xác của implant được ghi nhận ngay sau buổi trình diễn đạt độ chính xác cao với độ lệch so với vị trí implant đã thiết kế trước phẫu thuật là 0,4mm ở cổ implant, 0,5mm ở chóp implant và lệch góc 0,2 độ. Qua đó minh chứng tính khả thi và chất lượng cho quy trình phối hợp khép kín giữa bác sĩ với robot trong phẫu thuật cấy ghép implant; chế tác răng tự động với công nghệ CAD/CAM, thiết kế và chế tạo răng sứ nhờ ứng dụng kỹ thuật số, giúp gắn răng tức thì trong vòng 1 giờ. Đồng thời, phiên tọa đàm chuyên sâu về vai trò, ý nghĩa của công nghệ robot cấy ghép implant và xu hướng tự động hóa trong nha khoa cũng đã diễn ra thành công, mở ra nhiều kỳ vọng mới cho người bệnh tại Việt Nam.

Hệ sinh thái Nha khoa Nhân Tâm

CS 1: 803-809 Đường 3/2, Phường Diên Hồng (Phường 6, Quận 10 cũ), Tp.HCM, GPHĐ số 02152/SYT-GPHĐ.

CS 2: 35-37 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng (Quận 7 cũ), Tp.HCM, GPHĐ số 10918/HCM-GPHĐ.

Nhân Tâm Dental Lab: G26 – G27 Đường số 3A, Khu tái định cư 4,6ha, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian hoạt động: Từ 08:00 đến 20:00, thứ 2 đến thứ 7; Từ 08:00 đến 17:00 Chủ nhật.

Hotline: 1900 56 5678 - 033 856 5678



