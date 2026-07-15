Nhà máy thép của tỷ phú Trần Đình Long tại Tây Ninh được phép nâng công suất lên gấp đôi: 810.000 tấn/năm

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Sản phẩm thép Hòa Phát Long An đối với Nhà máy sản xuất kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An đặt tại KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Giấy phép có thời hạn 7 năm và thay thế giấy phép môi trường đã được cấp vào cuối năm 2025.



Theo giấy phép, nhà máy có diện tích gần 147.000 m2, thuộc nhóm dự án A theo tiêu chí đầu tư công và nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Dự án có công suất thiết kế 810.000 tấn sản phẩm thép mỗi năm , bao gồm 400.000 tấn tôn mạ kẽm và thép cuộn, 350.000 tấn ống thép đen và ống thép mạ kẽm cùng 60.000 tấn ống mạ kẽm nhúng nóng.



Quy trình sản xuất của nhà máy bao gồm các công đoạn cắt xả băng, tẩy gỉ, cán nguội, mạ kẽm đối với sản phẩm tôn; đồng thời sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm và ống mạ kẽm nhúng nóng với nhiều công đoạn xử lý bề mặt trước khi hoàn thiện sản phẩm.



Trước đó, tháng 4/2026, Tập đoàn Hòa Phát khánh thành nhà máy ống thép tại Tây Ninh với tổng đầu tư 2.000 tỷ đồng.﻿

Nhà máy mới được xây dựng trên diện tích 15 ha, trang bị hệ thống dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ các nước G7 với công suất thiết kế thời điểm đó là 400.000 tấn mỗi năm.

Danh mục sản phẩm của cơ sở tại Tây Ninh tập trung vào các dòng ống thép đen, ống tôn mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng và các loại ống kích thước lớn. Các chỉ số kỹ thuật của sản phẩm được kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, BS EN và JIS để đáp ứng yêu cầu của các công trình hạ tầng và hoạt động xuất khẩu. Trước đó, sản phẩm của tập đoàn đã được cung ứng cho các dự án lớn như Sân bay Long Thành và Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Quý 2/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 48% so với quý 2/2025 và tăng 9% so với quý 1/2026. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái.﻿

﻿Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13% so với nửa đầu năm 2025; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.