Bất ngờ với chính sách thu đổi kim cương tại Ngọc Châu Âu: Mức cao nhất lên tới 95% giá hóa đơn, có loại không được mua lại

Bà Hoàng Thị Thanh Nga, CEO thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu

Sau khi có thông tin cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu tại TP.HCM để điều tra liên quan vụ buôn lậu kim cương, nhiều khách hàng của thương hiệu này tỏ ra lo lắng.

Trên nhiều hội nhóm, không ít ý kiến đặt câu hỏi về giá trị pháp lý của giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời lo ngại liệu quyền lợi của người mua có bị ảnh hưởng.

Phản hồi về vụ việc, hôm 14/7, thương hiệu Ngọc Châu Âu cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng theo quy định pháp luật. Đồng thời thương hiệu cam kết mọi sản phẩm kim cương bán ra đều đảm bảo đúng chất lượng như đã công bố.

Kim cương từ 4 ly được thu lại tới 90%, đổi tới 95%

Chính sách thu đổi kim cương tại Ngọc Châu Âu. Ảnh: Website Ngọc Châu Âu.

Theo thông tin được đăng tải công khai trên website chính thức, Ngọc Châu Âu đang áp dụng chính sách thu đổi đối với trang sức và kim cương thiên nhiên với tỷ lệ thu mua lại và đổi sản phẩm khác nhau tùy từng loại hàng hóa, kích thước viên đá và tình trạng sản phẩm.

Theo chính sách công bố, đối với kim cương thiên nhiên còn nguyên vẹn, khách hàng phải cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận sản phẩm có mộc đỏ của công ty, giấy kiểm định GIA và SJC, vỉ SJC cùng giấy tờ tùy thân để được áp dụng chính sách thu đổi theo giá hóa đơn.

Trong vòng 2 năm đầu, kim cương được thu đổi theo tỷ lệ quy định. Sau thời gian này, mỗi điều kiện thu đổi sẽ bị giảm thêm 5% theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Theo chính sách của doanh nghiệp, kim cương dưới 4 ly được thu lại ở mức 85% và đổi sang viên có giá trị cao hơn ở mức 90% giá hóa đơn; với kim cương từ 4 ly trở lên, tỷ lệ này lần lượt là 90% và 95%.

Đối với kim cương màu rời không kiểm định, tỷ lệ thu là 80%, đổi là 90%. Riêng kim cương rời không có kiểm định, mức thu/đổi thấp hơn, chỉ 50% với viên dưới 3 ly, 70% với viên từ 3 đến dưới 4 ly và 80% với viên từ 4 ly trở lên.

Ngoài ra, khách hàng dùng trang sức đổi sang kim cương được áp dụng tỷ lệ 85%, trong khi kim cương đổi sang trang sức là 90%.

Kim cương nhân tạo không thuộc diện thu đổi

Ngọc Châu Âu cho biết chỉ tiếp nhận thu đổi đối với kim cương còn nguyên vẹn, không trầy xước nghiêm trọng, không nứt, vỡ hoặc mẻ. Trường hợp viên kim cương bị xước sẽ bị trừ thêm từ 10-45% tùy theo tình trạng.

Doanh nghiệp cho biết không thu đổi đối với các trường hợp viên đá bị xước nặng nhiều, nứt, vỡ, mẻ hoặc bị mất giấy tờ chứng nhận.

Đáng chú ý, kim cương nhân tạo và đá màu không thuộc diện thu đổi.

Đối với nhóm trang sức, doanh nghiệp quy định sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không đứt gãy, biến dạng và có đầy đủ giấy chứng nhận mua hàng.

Theo chính sách hiện hành, trang sức kim cương và trang sức vàng Ý 750 được thu lại với tỷ lệ 75% giá hóa đơn và đổi sản phẩm khác với tỷ lệ 85% giá hóa đơn.

Các sản phẩm gia công theo yêu cầu riêng hoặc trang sức bị mất giấy tờ, hư hỏng, đứt gãy chỉ được thu đổi ở mức 60% giá trị, không bao gồm chi phí gia công, thiết kế và khuôn mẫu.

Theo lưu ý của doanh nghiệp, nếu khách hàng không đáp ứng đầy đủ điều kiện thu đổi, sản phẩm có thể được định giá theo giá thị trường hoặc bị từ chối thu đổi. Việc kiểm định và xác định giá trị sản phẩm được thực hiện trực tiếp tại showroom.

Tuy nhiên, trước khi bà Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố, thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu thông báo về việc các cửa hàng tạm đóng cửa từ 11/7 đến 24/7. Theo doanh nghiệp, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, đồng thời công ty cần thêm thời gian để rà soát, hoàn thiện hệ thống vận hành trước khi hoạt động trở lại.

Đối với những vấn đề phát sinh trong thời gian này, doanh nghiệp cho biết sẽ ghi nhận và xử lý ngay sau khi cửa hàng hoạt động trở lại vào ngày 25/7.