Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 100%

Hội đồng quản trị CTCP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco, mã: FBC) vừa phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 100%, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 10.000 đồng. Với khoảng 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Fomeco dự kiến chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 37 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 7/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/8. Thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào ngày 18/9.

Là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu 51%, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, mã: VEA) dự kiến nhận gần 19 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này. Ngoài ra, ông Hoàng Công Toán - cựu Thành viên HĐQT - hiện nắm giữ 13,743% vốn điều lệ, ước thu về khoảng 5 tỷ đồng, còn ông Vương Quốc Chính sở hữu 6,043% vốn và dự kiến nhận khoảng 2,2 tỷ đồng.

Phương án chia cổ tức tỷ lệ 100% đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Sau đợt thanh toán này, Fomeco sẽ hoàn thành kế hoạch phân phối lợi nhuận theo nghị quyết đại hội.

Fomeco nhiều năm liên tiếp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao. Trước đó, doanh nghiệp đã chi trả cổ tức 100% cho năm 2024, 200% cho năm 2023 và 120% cho năm 2022.

Được thành lập năm 1974 với tiền thân là Nhà máy Cơ khí Phổ Yên, Fomeco hiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng, linh kiện cho ô tô, xe máy và động cơ. Doanh nghiệp là nhà cung ứng của nhiều đối tác lớn như Honda Việt Nam, Hanwa và Brother Techno. Chủ tịch HĐQT hiện nay là bà Lê Minh Phương.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Fomeco đạt doanh thu 1.152 tỷ đồng, tăng hơn 3,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 78 tỷ đồng, tăng 3,3% và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Với vốn điều lệ chỉ 37 tỷ đồng, doanh nghiệp ghi nhận EPS năm 2025 đạt 21.128 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm cao trên sàn chứng khoán.

Trên thị trường, cổ phiếu FBC khép phiên giao dịch ngày 14/7 ở mức 3.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, do cơ cấu cổ đông cô đặc và lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất hạn chế, mã này thường xuyên rơi vào tình trạng không phát sinh giao dịch trong nhiều phiên liên tiếp.