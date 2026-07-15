Every Half Coffee được rót thêm 8 triệu USD

Được thành lập năm 2021 bởi Trần Lê Minh Trúc và Võ Duy Phú, Every Half hiện là một trong những doanh nghiệp cà phê đặc sản (specialty coffee) phát triển nhanh tại Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm các thương hiệu cà phê đặc sản có quy mô lớn ở Đông Nam Á.

Hiện công ty vận hành 35 cửa hàng trên toàn quốc - theo dữ liệu từ website công ty, tăng từ 14 cửa hàng cách đây một năm, tương đương mức tăng trưởng 157% về quy mô mạng lưới bán lẻ. Đà mở rộng này được kỳ vọng sẽ giúp doanh thu của Every Half tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước, thông cáo báo chí từ Every cho biết.

Một cửa hàng của Every Half. Ảnh: Every Half.

Bên cạnh chuỗi cửa hàng, Every Half cũng đang mở rộng sang mảng hàng tiêu dùng đóng gói (CPG), với mục tiêu đưa các sản phẩm cà phê chất lượng cao của Việt Nam đến nhiều thị trường quốc tế.

Hướng ra thế giới

Hai nhà sáng lập Võ Duy Phú và Trần Lê Minh Trúc gặp nhau khi cùng làm việc tại The Coffee House. Tại đây, Phú là thành viên đồng sáng lập kiêm Phó Tổng Giám đốc, còn Trúc phụ trách nguồn cung và chất lượng cà phê.

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, đóng góp khoảng 17% sản lượng cà phê toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là nước sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, với Robusta chiếm khoảng 95% tổng sản lượng cà phê cả nước.

Trong nhiều năm, Robusta chủ yếu được xem là dòng cà phê thương mại đại trà. Tuy nhiên, Việt Nam đang nổi lên như một trong những quốc gia tiên phong phát triển Fine Robusta – dòng Robusta đạt tiêu chuẩn cà phê đặc sản. Loại cà phê này được tạo ra nhờ quy trình canh tác kỹ lưỡng, thu hái chọn lọc và áp dụng các phương pháp sơ chế tiên tiến, mang đến hương vị ngọt hơn, sạch hơn và có độ phức hợp cao hơn.

Theo Every Half, nguồn vốn mới sẽ được phân bổ đồng thời cho cả phía cung và phía cầu của hoạt động kinh doanh.

Ở mảng bán lẻ, công ty dự kiến tăng tốc mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các thành phố lớn trong nước, đồng thời phát triển thêm các kênh phân phối thông qua thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ hiện đại và xuất khẩu các sản phẩm cà phê đóng gói ra thị trường quốc tế.

Ở phía sản xuất, Every Half sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu sơ chế cà phê, công nghệ lên men, năng lực rang và công suất sản xuất nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính ổn định của sản phẩm.

Công ty cũng mở rộng hợp tác dài hạn với nông hộ và hợp tác xã địa phương, nâng diện tích vùng trồng cà phê hợp tác trực tiếp từ khoảng 8 ha trong năm 2025 lên 18 ha vào năm 2026, đồng thời đặt mục tiêu dài hạn đạt 50 ha.

Theo Every Half, việc hai quỹ Openspace Capital và DSG Consumer Partners tiếp tục tham gia vòng Series A cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào tầm nhìn dài hạn cũng như năng lực thực thi của doanh nghiệp.

Ông Dennis Le, Giám đốc kiêm Trưởng đại diện Việt Nam của Openspace Capital, cho biết: "Với kinh nghiệm sâu rộng của Openspace trong ngành cà phê tại Đông Nam Á, chúng tôi rất hào hứng khi được đồng hành cùng tham vọng của Phú và Trúc trong việc đưa những sản phẩm cà phê đặc sản Việt Nam tốt nhất đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Chúng tôi tin rằng đội ngũ Every Half sở hữu những năng lực cần thiết trong thu mua nguyên liệu, sơ chế, bán lẻ và phát triển sản phẩm tiêu dùng để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Every Half có tiềm năng trở thành thương hiệu góp phần định hình tương lai của cà phê Việt Nam."

Theo doanh nghiệp, thị trường cà phê đặc sản toàn cầu được dự báo đạt quy mô 183 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 10,4%.

Trong bối cảnh giá Arabica lập mức cao kỷ lục trong năm 2025, Fine Robusta được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường cà phê đặc sản trên thế giới.

Openspace Capital là công ty quản lý tài sản đa chiến lược có trụ sở tại Singapore, với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư tại Đông Nam Á. Công ty triển khai các chiến lược đầu tư ở nhiều lĩnh vực như đầu tư giai đoạn sớm, đầu tư tăng trưởng, tín dụng tư nhân, tài sản số và cổ phiếu niêm yết.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động tại khu vực, Openspace Capital đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp tiêu dùng nổi bật như GoTo, Pickup Coffee, Jiwa Group và Love, Bonito.