Sun PhuQuoc Airways tuyển tiếp viên: Thu nhập lên tới 90 triệu đồng/tháng, hỗ trợ nhà ở, ăn uống

Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không do Sun Group đầu tư, vừa công bố thông tin tuyển dụng tiếp viên hàng không có kinh nghiệm đang làm việc tại các hãng được Skytrax hoặc APEX World Class xếp hạng 5 sao.

Thông tin tuyển dụng của hãng được đăng tài trên LinkedIn

Theo thông báo, ứng viên phải có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm tiếp viên hàng không và đang làm việc tại một hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao theo hệ thống xếp hạng của Skytrax hoặc APEX World Class.

Doanh nghiệp cho biết mức thu nhập tối đa dành cho vị trí tiếp viên trưởng (Cabin Manager) là 3.400 USD/tháng, tương đương khoảng 89 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành. Đối với vị trí tiếp viên (Cabin Crew), mức thu nhập tối đa là 2.300 USD/tháng, tương đương khoảng 60 triệu đồng/tháng.

Ngoài thu nhập, Sun PhuQuoc Airways cho biết sẽ hỗ trợ visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, nhà ở, bữa ăn, vé máy bay và các chế độ phúc lợi khác thuộc hệ sinh thái Sun Group. Hãng cũng công bố các chương trình thưởng dành cho nhân sự quốc tế, ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài hoặc từng phục vụ tại các hãng hàng không 5 sao.

Theo nội dung tuyển dụng, Sun PhuQuoc Airways mở rộng cơ hội cho tiếp viên hàng không đến từ nhiều quốc gia, với mục tiêu xây dựng đội ngũ phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đợt tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh Sun PhuQuoc Airways đang mở rộng hoạt động sau khi chính thức ra mắt.

Sun PhuQuoc Airways được Thủ tướng chấp thuận chủ trương thành lập vào tháng 5/2025 với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Hãng hoạt động theo mô hình hàng không dịch vụ đầy đủ (full-service), kết hợp khai thác các chuyến bay thương mại và charter, lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối với các điểm đến trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch công bố trước đó, hãng đặt mục tiêu khai thác các đường bay kết nối Phú Quốc với nhiều thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ. Việc mở rộng mạng bay được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch khi Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Về đội bay, Sun PhuQuoc Airways bắt đầu khai thác với dòng máy bay Airbus A320 và A321. Theo kế hoạch phát triển, hãng hướng tới quy mô khoảng 31 máy bay vào năm 2030. Đầu năm 2026, doanh nghiệp cũng công bố thỏa thuận mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner nhằm phục vụ chiến lược mở rộng sang các đường bay tầm xa trong tương lai.