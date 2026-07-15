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Thêm một cổ đông lớn xuất hiện tại PC1

| | Doanh nghiệp

Thêm một cổ đông lớn xuất hiện tại PC1

VietinBank Fund trở thành cổ đông lớn tại PC1 sau khi nâng sở hữu lên 7,54%.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Fund) vừa công bố báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1).

Theo báo cáo ngày 9/7/2026, VietinBank Fund đã mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1, qua đó nâng lượng nắm giữ từ 16,9 triệu cổ phiếu lên 31 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của quỹ tăng từ 4,11% lên 7,54% vốn điều lệ PC1, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp kể từ ngày 9/7/2026.

Động thái VietinBank Fund trở thành cổ đông lớn diễn ra trong bối cảnh PC1 đang trải qua giai đoạn biến động mạnh về nhân sự cấp cao. Tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 lãnh đạo, cán bộ của doanh nghiệp để điều tra các hành vi liên quan đến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và một số tội danh khác.

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1), tiền thân là Công ty Xây lắp điện I (PCC1), được thành lập năm 1963. Từ doanh nghiệp chuyên xây lắp đường dây và trạm biến áp, PC1 hiện hoạt động theo mô hình tập đoàn với các mảng kinh doanh chính gồm xây lắp điện, đầu tư năng lượng (thủy điện, điện gió), bất động sản, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản và sản xuất công nghiệp.

Trước đó, đầu tháng 6, nhóm cổ đông liên quan CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cũng trở thành cổ đông lớn của PC1. CII cho biết khoản đầu tư vào PC1 mang tính chất đầu tư tài chính, không có chủ trương tham gia quản trị doanh nghiệp.

Tuấn Khôi

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