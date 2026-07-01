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Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 15/7: Nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng bằng lần

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Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Bia Sông Lam báo lãi trước thuế đạt 66 tỷ đồng, bứt phá tới 806% so với con số 7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Bia Sông Lam (BSL) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 38 tỷ đồng, tăng trưởng 254% so với mức 11 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Bia Sông Lam báo lãi trước thuế đạt 66 tỷ đồng, bứt phá tới 806% so với con số 7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 41 tỷ đồng, tăng trưởng 204% so với quý 2/2025 (đạt 13 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp mang về 73 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 228% so với cùng kỳ.

Agimexpharm (AGP) công bố với lợi nhuận quý 2 đạt 16 tỷ đồng (tăng 12%). Lũy kế 6 tháng đầu năm, AGP đạt 32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 7%.

Thủy điện Nước Trong (NTH) ghi nhận kết quả đi ngang trong quý 2 với lợi nhuận đạt 19 tỷ đồng (tăng trưởng nhẹ 1%). Tính chung 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của NTH đạt 38 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Vận tải khí Gas Shipping (GSP) báo lợi nhuận trước thuế quý 2 của doanh nghiệp sụt giảm 44%, chỉ còn đạt 19 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của GSP đạt mức 51 tỷ đồng, giảm 27% so với mức 70 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 2/2026

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