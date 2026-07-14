Dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp thị sát: Duyệt hợp đồng tổng thầu 'khủng' 196.000 tỷ đồng

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua chủ trương ký kết và triển khai hợp đồng tổng thầu với CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam – công ty con của doanh nghiệp – để thực hiện dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế. Hợp đồng bao gồm các hạng mục thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, với tổng giá trị tạm tính hơn 196.000 tỷ đồng.

Dự án này được Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) khởi công vào cuối tháng 4/2026 tại khu Tây Bắc TP.HCM, với tên thương mại Vinhomes Sài Gòn Park. Dự án có quy mô hơn 880ha, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Vinhomes Sài Gòn Park được phát triển theo mô hình đô thị đại học tích hợp, kết hợp các chức năng giáo dục, nghiên cứu, thương mại, dịch vụ và nhà ở. Trong tổng diện tích hơn 880ha, khoảng 150ha được bố trí cho khu giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ; 117ha dành cho cây xanh và mặt nước; 436ha là đất ở, phần diện tích còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và các tiện ích đô thị.

Khi hoàn thành, khu đô thị được kỳ vọng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 135.000 cư dân, đồng thời phục vụ 60.000 sinh viên, hướng đến hình thành một trung tâm đô thị gắn với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Về phát triển nhà ở, dự án sẽ triển khai nhiều loại hình sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và phù hợp với định hướng đô thị đại học. Phần quỹ đất dành cho nhà ở xã hội sẽ được thực hiện theo quy định của TP.HCM, đồng thời chủ đầu tư sẽ hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 11/6, dự án từng thu hút sự chú ý khi Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng trực tiếp đến thị sát công trường. Hình ảnh vị tỷ phú xuất hiện tại khu vực trưng bày sa bàn và trao đổi với đội ngũ triển khai dự án đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khách mời và nhân sự có mặt.