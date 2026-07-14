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Doanh thu quý II giảm 74%, doanh nghiệp thủy sản vẫn báo lãi tăng hơn 200%, tiền chiếm 73% tài sản: Điều gì đã xảy ra?

| | Doanh nghiệp

Doanh thu quý II giảm 74%, doanh nghiệp thủy sản vẫn báo lãi tăng hơn 200%, tiền chiếm 73% tài sản: Điều gì đã xảy ra?

Doanh thu quý II chỉ còn chưa đầy 17 tỷ đồng nhưng lợi nhuận của Thủy sản Mekong vẫn tăng gấp 3 lần, chủ yếu nhờ khoản thu không đến từ hoạt động bán hàng.

Công ty CP Thủy sản Mekong (mã chứng khoán: AAM) vừa công bố BCTC Q2.26 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 16,8 tỷ đồng, giảm 73,9% so với mức hơn 64,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giá vốn giảm theo, song lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn chỉ còn hơn 1,8 tỷ đồng, giảm gần 79%.

Trái ngược với đà đi xuống của doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý II lại đạt gần 3,4 tỷ đồng, tăng 200,5%, tương đương gấp 3 lần cùng kỳ.

Doanh thu quý II giảm 74%, doanh nghiệp thủy sản vẫn báo lãi tăng hơn 200%, tiền chiếm 73% tài sản: Điều gì đã xảy ra?- Ảnh 1.

Yếu tố tạo ra khác biệt nằm ở hoạt động tài chính. Trong quý, Thủy sản Mekong ghi nhận gần 4,77 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp khoảng 2,7 lần cùng kỳ và cao gấp 2,6 lần lợi nhuận gộp từ bán hàng.

Công ty cho biết lợi nhuận tăng nhờ chủ động bán cá nguyên liệu từ vùng nuôi có hiệu quả, đồng thời ghi nhận lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp có 135 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng đến 12 tháng. Cộng thêm hơn 12,4 tỷ đồng tiền và tiền gửi không kỳ hạn, tổng lượng tiền và tiền gửi đạt gần 147,5 tỷ đồng, chiếm hơn 73% tổng tài sản.

Trong khi đó, Thủy sản Mekong không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn hay dài hạn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt hơn 50,2 tỷ đồng, giảm gần 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,8 tỷ đồng, tăng khoảng 147%.

Cuối quý II, tổng tài sản của Thủy sản Mekong ở mức hơn 201 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả chỉ gần 3 tỷ đồng.

Doanh thu quý II giảm 74%, doanh nghiệp thủy sản vẫn báo lãi tăng hơn 200%, tiền chiếm 73% tài sản: Điều gì đã xảy ra?- Ảnh 2.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AAM kết phiên gần nhất ở mức 6.600 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của mã này khá thấp, chỉ có 900 cổ phiếu được giao dịch trong phiên.﻿

Anh Khôi

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