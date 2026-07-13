Tập đoàn của đại gia Vũ Văn Tiền được đề xuất đổi hàng trăm ha đất trị giá 69.000 tỷ đồng để 'hồi sinh' con sông ô nhiễm nhất Thủ đô

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, tu bổ các vị trí xung yếu của hệ thống đê điều kết hợp nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.115 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029 và được đề xuất lựa chọn Tập đoàn Geleximco - Công ty CP là nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt.



Theo tờ trình, dự án được triển khai trên đoạn sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua 19 xã, phường gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa. Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 855ha.

Dự án được chia thành 4 hợp phần. Trong đó, hợp phần đầu tiên tập trung giải phóng mặt bằng để mở rộng lòng sông theo quy hoạch, xây dựng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan hai bên bờ và tạo lập quỹ đất phục vụ thanh toán hợp đồng BT, đồng thời bổ sung quỹ đất dự phòng cho thành phố.



Hợp phần tiếp theo bao gồm cải tạo, nạo vét lòng sông, xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ, nâng cấp các cống hiện hữu và dự kiến xây mới cống điều tiết tại khu vực Xuân Phương. Hợp phần thứ 3 đầu tư hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng, cống thu gom nước thải dọc hai bên sông, kết hợp xây dựng các tuyến cống, hố ga, giếng tách nước mưa và nước thải cùng các trạm bơm để dẫn nước thải về các nhà máy xử lý. Hợp phần cuối cùng là xây dựng tối đa 13 nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch, đồng bộ với hệ thống thu gom dọc toàn tuyến.



Theo UBND TP Hà Nội, sông Nhuệ có chiều dài khoảng 61,5km trên địa bàn thành phố, là tuyến tiêu, thoát nước quan trọng, đồng thời kết nối nhiều trục giao thông lớn như đường Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 và Vành đai 4.

Tuy nhiên, nhiều năm qua dòng sông rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn nước, ô nhiễm nghiêm trọng, chất lượng nước thường xuyên vượt xa quy chuẩn cho phép và không còn đáp ứng chức năng của nguồn nước mặt. Thực trạng này khiến người dân cùng chính quyền các địa phương dọc tuyến nhiều lần kiến nghị thành phố sớm triển khai dự án cải tạo nhằm khôi phục môi trường, cải thiện cảnh quan và hoàn thiện hệ thống hạ tầng.



Để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT, thành phố dự kiến sử dụng quỹ đất của 6 dự án đối ứng với tổng giá trị khoảng 69.106 tỷ đồng.

Cụ thể, quỹ đất thanh toán gồm khoảng 117ha thuộc dự án khu đô thị tại các xã Sơn Đồng và An Khánh, khoảng 100ha khu đô thị tại phường Yên Nghĩa, lô CT5 Khu đô thị thành phố Giao Lưu rộng 1,5ha, khu đô thị dọc Quốc lộ 32 khoảng 20ha, khu đô thị dọc trục đại lộ Hồ Tây - Ba Vì khoảng 20ha và ô đất đầu cống Liên Mạc khoảng 95ha. Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến nghiên cứu bổ sung các quỹ đất khác được thu hồi dọc hai bên sông trong quá trình triển khai dự án.



UBND TP. Hà Nội cho biết, quỹ đất nêu trên mới là phương án nghiên cứu ban đầu để xác định nguồn lực thanh toán hợp đồng BT. Vị trí, diện tích và giá trị cụ thể của từng khu đất sẽ tiếp tục được rà soát, xác định trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời hạn chế phát sinh chi phí lãi vay trong quá trình thực hiện dự án.



Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục giải trình, bổ sung các nội dung liên quan và làm rõ tính khả thi của mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026 cũng như đưa toàn bộ dự án về đích vào năm 2029. Viết lại theo cách khác