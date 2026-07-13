Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp công lớn đưa quê nhà Hà Tĩnh đứng đầu tăng trưởng cả nước trong 2 quý liên tiếp

Theo số liệu từ Cục Thống kê, GRDP của Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79% so với cùng kỳ, dẫn đầu cả nước quý thứ 2 liên tiếp. Xếp sau là Ninh Bình với mức tăng 11,44%, Hải Phòng 11,33% và Quảng Ninh 11,11%.

Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng khi tăng tới 24,25%, đóng góp 9,4 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của GRDP. Trong đó, riêng ngành công nghiệp tăng 28,34%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm và tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế địa phương.

Theo ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, kết quả này gắn liền với việc nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động hoặc vận hành ổn định. Nổi bật là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã vận hành đồng bộ hai tổ máy, trong khi các nhà máy sản xuất ô tô điện và xe máy điện VinFast duy trì hoạt động với công suất ổn định.

Bên cạnh đó, sản lượng của nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như thép, pack pin và cell pin đều ghi nhận mức tăng cao, góp phần nâng quy mô sản xuất và cải thiện chất lượng tăng trưởng của tỉnh.

Theo ông Trần Đình Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, nhu cầu ô tô điện trong nước tiếp tục tăng, giúp nhà máy hiện duy trì sản lượng khoảng 300-500 xe mỗi ngày, tương đương trên 9.000 xe mỗi tháng. Hoạt động sản xuất ổn định không chỉ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động mà còn đóng góp đáng kể vào chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh.

Không chỉ lĩnh vực ô tô điện, chuỗi sản xuất xe máy điện và pin của Vingroup tại Khu kinh tế Vũng Áng cũng đang tạo thêm động lực cho ngành công nghiệp địa phương. Trong nửa đầu năm, sản lượng pack pin đạt hơn 42.000 bộ, gấp ba lần cùng kỳ năm trước; sản lượng cell pin đạt khoảng 11 triệu cell, tăng 23,08%. Nhờ đó, chỉ số sản xuất ngành thiết bị điện của Hà Tĩnh tăng 42,59% so với cùng kỳ.

Là quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Hà Tĩnh đang trở thành một trong những địa bàn được Vingroup liên tục mở rộng đầu tư. Đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy thép Vinmetal với tổng vốn 80.000 tỷ đồng.

Trước đó, dự án khu nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ ô tô điện do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh triển khai cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 21.400 tỷ đồng.

Năm 2025, VinFast đã khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện Hà Tĩnh trên diện tích 360.000 m2, có công suất thiết kế 200.000 xe mỗi năm. Dự án hoàn thành sau chưa đầy 7 tháng thi công và được đánh giá là một trong những nhà máy ô tô hoàn thiện nhanh nhất thế giới.

Trước đó, từ năm 2021, Vingroup đã đầu tư Nhà máy sản xuất pin VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng với tổng vốn giai đoạn một hơn 4.000 tỷ đồng, đặt nền móng cho chuỗi sản xuất pin tại địa phương.

Việc liên tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực từ pin, xe máy điện, ô tô điện đến thép đang giúp Vingroup hình thành một hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Chuỗi dự án này không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất cho địa phương mà còn trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.