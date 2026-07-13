Giao hàng thôi chưa đủ: Khi "dữ liệu phát thải" trở thành lợi thế mới của doanh nghiệp logistics

Nói cách khác, logistics không còn chỉ là khâu đưa hàng từ điểm A đến điểm B, mà đang trở thành một phần trong bài toán phát triển bền vững của chuỗi cung ứng.

Khi "hàng rào xanh" khiến doanh nghiệp thay đổi

Từ ngày 1/1/2026, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) bước vào giai đoạn triển khai chính thức đối với một số nhóm hàng có cường độ phát thải cao như sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro.

Theo cơ chế này, nhà nhập khẩu tại EU có trách nhiệm khai báo lượng phát thải gắn với hàng hóa và thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp sản xuất ngoài EU cần cung cấp dữ liệu phát thải minh bạch, có khả năng truy xuất và được xác minh theo phương pháp do EU quy định.

Song song với CBAM, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cũng phải đáp ứng các yêu cầu về quản lý hóa chất theo quy định REACH, các tiêu chuẩn của chương trình Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), cũng như ngày càng chịu nhiều áp lực về minh bạch thông tin ESG từ khách hàng và các tập đoàn đa quốc gia.

Điểm chung của những yêu cầu này là phạm vi đánh giá không còn dừng ở sản phẩm cuối cùng mà mở rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng.

Logistics trở thành một mắt xích của chuyển đổi xanh

Trong bối cảnh đó, hoạt động logistics cũng chịu tác động trực tiếp. Nếu trước đây doanh nghiệp chỉ quan tâm đến thời gian giao hàng hay chi phí vận chuyển, thì nay dữ liệu về quãng đường vận chuyển, loại phương tiện sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu hay các thông tin liên quan đến hoạt động vận hành cũng ngày càng được quan tâm để phục vụ quá trình tổng hợp dữ liệu phát thải của chuỗi cung ứng.

Đây cũng là một trong những nội dung được trao đổi tại tọa đàm "Ứng phó CBAM và tiêu chuẩn REACH – ZDHC: Thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp" diễn ra tại Hải Phòng cuối tháng 5/2026, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo các ý kiến tại tọa đàm, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện của riêng nhà sản xuất mà đòi hỏi sự tham gia của mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu, sản xuất đến logistics.

Chủ động thích ứng với yêu cầu mới

Tham gia chương trình với vai trò đơn vị đồng hành, 247Express - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát uy tín cho doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết mục tiêu là cập nhật các yêu cầu mới của thị trường và lắng nghe những thay đổi mà khách hàng xuất khẩu đang phải đối mặt.

Theo đại diện doanh nghiệp, khi khách hàng cần tổng hợp dữ liệu phát thải phục vụ các yêu cầu từ thị trường quốc tế, thông tin từ hoạt động logistics cũng trở thành một phần của chuỗi dữ liệu. Điều đó đặt ra yêu cầu doanh nghiệp logistics không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn từng bước chuẩn hóa dữ liệu và tăng khả năng truy xuất thông tin.

247Express cập nhật các yêu cầu mới của thị trường và lắng nghe những thay đổi mà khách hàng xuất khẩu đang phải đối mặt.

Để thích ứng với xu hướng này, 247Express cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực vận hành và chuẩn bị cho những yêu cầu mới của chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp tập trung tối ưu tuyến giao nhận, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời nghiên cứu khả năng ứng dụng phương tiện điện trên các tuyến vận chuyển nội đô phù hợp. Song song đó, việc chuẩn hóa dữ liệu vận hành và nâng cao khả năng truy xuất thông tin cũng được đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu minh bạch ngày càng cao từ khách hàng và đối tác.

Theo đại diện 247Express, quá trình chuyển đổi không chỉ là đầu tư vào công nghệ hay phương tiện mà còn là việc hoàn thiện năng lực quản trị và chuẩn hóa quy trình vận hành. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường, đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng khi các yêu cầu về phát thải, truy xuất dữ liệu và phát triển bền vững ngày càng trở thành một phần trong hoạt động thương mại quốc tế.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) thành lập năm 2005, chuyên cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, đơn vị cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.