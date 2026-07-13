Bà Mai Thanh xúc động kể về 44 năm tại REE

Sáng 10/7, trước các cổ đông và những cộng sự đã đồng hành trong nhiều năm, bà Nguyễn Thị Mai Thanh chính thức khép lại hành trình trên cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE).

“Tính đến nay tôi đã đồng hành cùng REE 44 năm, trong đó có nhiều năm giữ vai trò Tổng Giám đốc, Chủ tịch. Và từ đây, tôi chính thức rời vị trí Chủ tịch HĐQT”, bà Thanh chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT REE. Ảnh: Châu An Vietstock

Không giấu sự xúc động, bà gửi lời cảm ơn tới cổ đông, người lao động, các thành viên HĐQT và gia đình đã đồng hành trong suốt chặng đường hơn bốn thập kỷ.

Theo bà Thanh, việc được giao một chức vụ không phải để thấy mình lớn hơn hay có nhiều quyền hơn, mà đi kèm trách nhiệm và yêu cầu phải làm việc bằng hết sự cố gắng. Bà cho biết đã chuẩn bị cho quá trình chuyển giao thế hệ tại REE và tin tưởng bộ máy lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đưa doanh nghiệp phát triển.

Con trai bà Mai Thanh trực tiếp điều hành REE﻿

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Nguyễn Thị Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran kể từ khi kết thúc đại hội ngày 10/7.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, con trai bà Thanh, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc REE thay ông Ashok Ramachandran.

Ông Bình có 18 năm làm việc tại REE, được giới thiệu là người am hiểu hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển và hệ thống quản trị của doanh nghiệp.

Do quy định đối với công ty đại chúng không cho phép Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có quan hệ gia đình, bà Mai Thanh rời vị trí Chủ tịch và thành viên HĐQT.

Tân Chủ tịch HĐQT Lee Liang Whye phát biểu tại đại hội. (Ảnh: L.G).

Người tiếp quản ghế Chủ tịch HĐQT là ông Lee Liang Whye, đại diện cổ đông lớn Platinum Victory Pte. Ltd. thuộc Jardine Cycle & Carriage. Ông Lee từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến tài chính, phát triển kinh doanh và hoạch định chiến lược vốn.

Dù rời HĐQT, bà Mai Thanh vẫn tiếp tục đồng hành cùng REE với vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược.

Theo quy chế mới, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược được tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành; đồng thời được trình báo cáo, phát biểu và tư vấn về chiến lược, đầu tư, M&A và phân bổ nguồn lực.

Ủy ban này còn thực hiện việc giám sát các chiến lược đã được HĐQT phê duyệt, tham gia thẩm định và phản biện những vấn đề quan trọng như mô hình kinh doanh mới, dự án đầu tư, huy động vốn, phát hành cổ phần và chính sách cổ tức.

Trước lo ngại của cổ đông về khả năng chồng chéo quyền lực, ông Lee Liang Whye khẳng định quyền quyết định cao nhất vẫn thuộc HĐQT. Ủy ban Chiến lược đóng vai trò tư vấn, giúp HĐQT có thêm cơ sở trước khi đưa ra các quyết định lớn.

Sáu tháng đầu năm ước lãi 1.300-1.500 tỷ đồng

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái Bình đã cập nhật kết quả kinh doanh ước tính trong nửa đầu năm.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của REE trong 6 tháng đầu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1.300-1.500 tỷ đồng, giảm từ 3,2% đến 16% so với cùng kỳ.

Cả năm, doanh nghiệp ước đạt từ 2.570 tỷ đồng đến 2.980 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch 2.814 tỷ đồng, REE có thể hoàn thành khoảng 92% trong kịch bản thấp và vượt khoảng 6% trong kịch bản cao.

Mảng điện tiếp tục là nguồn đóng góp lợi nhuận lớn nhất, với khoảng 700-800 tỷ đồng, tương đương 56% tổng lợi nhuận trong nửa đầu năm.

Theo ban lãnh đạo, giá điện thị trường tăng khoảng 30% so với cùng kỳ đã bù đắp một phần tác động từ sự suy giảm sản lượng tại một số nhà máy thủy điện, đặc biệt ở khu vực miền Trung.

Mảng văn phòng cho thuê đóng góp khoảng 27% lợi nhuận. Tỷ lệ lấp đầy tại E.town 6 đạt khoảng 58%, trong khi tỷ lệ lấp đầy trên toàn bộ danh mục văn phòng của REE ở mức 91-92%.

Hoạt động bất động sản giảm so với cùng kỳ do năm nay không còn khoản doanh thu khoảng 160 tỷ đồng từ việc bán một tòa chung cư tại dự án Bồ Xuyên. Dự án này có 45 căn, trong đó 8 căn đã được bán và 37 căn còn lại đang tiếp tục được đưa ra thị trường.

Gần 6.000 tỷ đồng hợp đồng cơ điện ký mới

Mảng cơ điện công trình ghi nhận tăng trưởng nhờ tham gia một loạt dự án lớn tại sân bay Long Thành, Phú Quốc, Tân Sơn Nhất và các trung tâm dữ liệu của Viettel.

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị hợp đồng ký mới của mảng này đạt gần 6.000 tỷ đồng. REE đặt mục tiêu đưa con số cả năm lên khoảng 7.000-8.000 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận của mảng cơ điện chưa hoàn thành 50% kế hoạch, nhưng ban lãnh đạo kỳ vọng tiến độ thi công các dự án lớn sẽ được đẩy nhanh trong nửa cuối năm.

Bà Mai Thanh cho biết dự án sân bay Long Thành, nơi REE tham gia với vai trò thầu phụ, đã được khởi động trở lại sau giai đoạn bị gián đoạn.

Theo bà, dòng tiền của dự án có thể âm tạm thời tại những thời điểm vật tư được đưa về với khối lượng lớn. Tuy nhiên, các hợp đồng của REE quy định chặt chẽ về nghĩa vụ thanh toán giữa doanh nghiệp, tổng thầu và chủ đầu tư.

Mục tiêu nâng công suất điện lên 3 GW

REE hiện sở hữu danh mục năng lượng có tổng công suất khoảng 1,3 GW và đặt mục tiêu nâng quy mô lên 3 GW vào năm 2030.

Một số dự án đang được triển khai gồm Thủy điện Trà Khúc 2 công suất 30 MW, Điện gió Duyên Hải 2 và 3 công suất 48 MW và Điện gió Phú Cường công suất 200 MW.

Dự án Trà Khúc 2 đã hoàn thành khoảng 85% phần xây dựng và 40% phần thiết bị, dự kiến vận hành từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.

Điện gió Duyên Hải 2 và 3 dự kiến vận hành vào tháng 10/2026, trong khi dự án Phú Cường đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh nghiên cứu khả thi, giao khu vực biển và giải phóng mặt bằng cho tuyến đường dây.

REE cũng đang theo đuổi hai dự án điện gió ngoài khơi với tổng quy mô khoảng 1.000 MW, đặt mục tiêu xin chấp thuận đầu tư cho 500 MW đầu tiên trong năm 2026.

Ngoài ra, doanh nghiệp nghiên cứu các dự án điện mặt trời nổi tại hồ Thác Mơ, Trị An, Sông Hinh và Thác Bà.

Tại đại hội, REE khẳng định hoạt động của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi các vụ việc điều tra gần đây trong ngành điện. Theo bà Mai Thanh, các vụ việc chủ yếu liên quan đến hoạt động thi công đường dây truyền tải, trong khi REE tập trung vào sản xuất và phát điện.

Gần 40% ESOP dành cho nhóm chiến lược

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 0,08% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó, 191.500 cổ phiếu, tương đương 38,3% lượng ESOP, dự kiến dành cho nhóm thành viên Ủy ban Chiến lược giữ vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và thực thi chiến lược năm 2025.

Khoảng 68.000 cổ phiếu được phân bổ cho Ban điều hành cấp cao, còn 240.500 cổ phiếu dành cho cán bộ quản lý, chuyên viên và lãnh đạo các công ty con.

Sau khi loại trừ những người có quyền lợi liên quan, phương án ESOP nhận được 88,8% số phiếu tán thành, trong khi 11,19% không tán thành.

Số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm và được giải tỏa theo tỷ lệ 30% sau năm đầu tiên, 30% sau năm thứ hai và 40% sau năm thứ ba.