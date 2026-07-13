Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 13/7: ACV ước lãi 6 tháng gần 5.900 tỷ đồng, một CTCK ước lãi gấp 4 lần cùng kỳ

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026:

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Thông tin trong hội nghị, hoạt động kinh doanh ACV ghi nhận mức doanh thu đạt 10.745 tỷ đồng, tăng 1,78% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức 5.862 tỷ đồng, đạt 83,61% kế hoạch năm. Tổng công ty cũng đã nộp ngân sách nhà nước 1.635 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Riêng quý II/2026, lợi nhuận trước thuế của công ty tăng hơn 600% so với quý I, nhờ sự cải thiện đồng thời ở nhiều mảng kinh doanh.

CTCP Full Power công bố BCTC quý 2/2026 với khoản lỗ trong quý hơn 4 tỷ đồng, và 6 tháng đầu năm 2026 lỗ hơn 6 tỷ đồng. Full Power đang lỗ lũy kế hơn 1.260 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 377 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (mã CK: JOS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần trong quý chỉ đạt hơn 176 triệu đồng, giảm sâu so với mức 16,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Trong quý 2/2026, JOS ghi nhận khoản lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 9,34 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, công ty lỗ gần 9 tỷ đồng.



﻿CTCP Đầu tư CMC (mã CK: CMC) báo lỗ trước thuế quý 2 hơn 2,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1,4 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm, công ty lỗ trước thuế 2,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến CMC lỗ trong quý này là do chi phí tài chính tăng mạnh từ -587 triệu (quý 2/2025) lên gần 4,5 tỷ (quý 2/2026). Công ty cho biết, thị trường chứng khoán không thuận lợi khi công ty đã mua số cổ phiếu trước đây và nay phải lập dự phòng cho số cổ phiếu theo giá của ngày 30/06/2026 làm tăng chi phí tài chính.