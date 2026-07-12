Ông Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Ngày 3/7, UBND xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (VT.1) dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Phúc và Tân Trào.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có quy mô khoảng 8,17ha nằm trong địa giới hành chính xã Nghi Dương. Phía đông và phía nam giáp khu vực sản xuất nông nghiệp; phía tây và phía bắc giáp khu dân cư hiện trạng.

Mục tiêu quy hoạch là tạo ra một quỹ đất ở phục vụ việc tái định cư trên địa bàn xã nhằm phục vụ cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Phúc và Tân Trào, giúp các hộ dân nằm trong các dự án thuộc diện di dời và tái định cư ổn định đời sống an sinh xã hội. Dự báo dân số khoảng 1.048 người.﻿

Trong gần 8,2ha, khoảng 30.258 m2 là đất nhà ở liền kề, 29.874 m2 là đường giao thông, còn lại là đất giáo dục, đất văn hóa, đất cây xanh thể dục, thể thao, đất cây xanh sử dụng công cộng,...﻿

Khu công nghiệp Ngũ Phúc và khu công nghiệp Tân Trào là 2 dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.

Vị trí thực hiện khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) - ảnh chụp từ báo cáo.

Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Nghi Dương (trước đây thuộc huyện Kiến Thụy), TP Hải Phòng.

Khu công nghiệp Ngũ Phúc sở hữu vị trí kết nối thuận lợi khi nằm gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Văn Úc và tuyến đường bộ ven biển qua TP Hải Phòng. Nhờ đó, dự án có khả năng kết nối nhanh với các địa phương lân cận cũng như các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.

Vị trí thực hiện khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) - ảnh chụp từ báo cáo.

Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 227 ha, tổng mức đầu tư gần 4.060 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (trước đây là huyện Kiến Thụy). Trước đó, ngày 26/9/2025, UBND TP Hải Phòng đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công dự án này.﻿

Tiến độ thực hiện các dự án này dự kiến kéo dài 5 năm, từ quý II/2025 đến quý II/2030.﻿