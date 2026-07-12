Chủ thương hiệu thịt mát G-Kitchen mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Greenfeed Việt Nam báo cáo đã mua lại một phần trái phiếu trước hạn của lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã mua lại một phần giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã GFVCH2128001 (GFV12101) trị giá 300 tỷ đồng. Giao dịch mua lại được thực hiện ngày 15/6, qua đó giá trị lưu hành của trái phiếu giảm xuống còn 400 tỷ đồng.

Theo công bố, trái phiếu mã GFVCH2128001 được phát hành ngày 3/11/2021, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 84 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 15/06/2028. Theo dữ liệu trên HNX, đây là trái phiếu duy nhất mà doanh nghiệp này đang lưu hành.

Trước đó, ngày 17/6/2024, tổ chức phát hành đã mua lại trước hạn 300 tỷ đồng, qua đó giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 700 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành. Cụ thể là đầu tư mở rộng quy mô mảng kinh doanh chăn nuôi heo giống và heo thương phẩm và đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm 100% vốn góp tại Công ty TNHH GreenFarm Asia và 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH LinkFarm thuộc sở hữu của GreenFeed Việt Nam; tất cả các quyền, quyền sở hữu, lợi ích và thu nhập liên quan ở hiện tại hoặc phát sinh trong tương lai, đối với và theo bất kỳ các khoản phải thu nội bộ giữa tổ chức phát hành và hai doanh nghiệp này.

Greenfeed Việt Nam là chủ thương hiệu thịt mát G-Kitchen

Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng mạnh 52,8% so với kỳ trước, lên mức gần 9.228,7 tỷ đồng. Mức tăng này đến từ việc doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ hơn 1.500 tỷ đồng lên 5.125 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm nhẹ về còn gần 4.449 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng hơn 35% so với kỳ trước lên mức 6.868 tỷ đồng. Về cơ cấu nợ, ngoài dư nợ trái phiếu đã nêu ở trên, nợ vay ngân hàng gần 1.700 tỷ đồng, nợ phải trả khác tăng 43% lên 4.470 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, GreenFeed Việt Nam báo lãi sau thuế gần 3.657 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 73,6% so với kỳ trước.

Công ty CP GreenFeed Việt Nam được thành lập từ tháng 5/2008. Doanh nghiệp này là chủ sở hữu của hai thương hiệu thực phẩm gồm G-Kitchen (thịt mát và sản phẩm chế biến) và Wyn (sản phẩm chế biến).

Cập nhật mới nhất ngày 16/12/2025, GreenFeed Việt Nam đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.015 tỷ đồng lên 5.125,5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có 2 nhà đầu tư nước ngoài gồm GreenFeed (Thái Lan) Co., LTd sở hữu 3,4% và Công ty TNHH Oriental Ford Holding (Hồng Kông, Trung Quốc) chiếm tỷ lệ 63,02%.



