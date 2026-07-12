Điều tra suất ăn công nhân, bắt nhân viên Tạ Đức Minh SN 1986

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 12/7/2026 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng là nhân viên Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do lập khống chứng từ thanh toán suất ăn công nhân để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tố giác về tội phạm của đại diện Công ty Hi-p Nantong Technology Co.,Ltd có địa chỉ tại Khu công nghiệp VSIP, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến hành vi lập khống chứng từ thanh toán suất ăn công nhân nhằm chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Kết quả cho thấy: Từ tháng 9/2024 đến hết tháng 11/2025, Xu Wenhua (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) và Tạ Đức Minh, (sinh năm 1986, ở tổ dân phố số 2, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) đều là nhân viên Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý, đặt suất ăn cho người lao động để bàn bạc, thống nhất kê khống số lượng, giá trị suất ăn thực tế cung cấp.

Đối tượng Tạ Đức Minh và Xu Wenhua (đánh dấu X, từ trái qua phải) - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Đồng thời, hai đối tượng này đã thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống xuất hóa đơn không đúng với số lượng, giá trị thực tế. Sau khi doanh nghiệp thanh toán tiền theo hóa đơn, đơn vị cung cấp dịch vụ đã rút tiền và hoàn trả phần chênh lệch do việc nâng khống số lượng, giá trị suất ăn cho các đối tượng. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Xu Wenhua và Tạ Đức Minh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do bị can là công dân Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông báo cho Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam để phối hợp xác minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.