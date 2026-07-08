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Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc công ty vận tải Trần Đức Thắng SN 1979

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Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng Trần Đức Thắng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng của 6 người dân thông qua ký hợp đồng góp vốn trái phép vào một dự án đô thị.

Ngày 7/7, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng, sinh năm 1979, trú tại số 059 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 16, phường Lào Cai để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Trần Đức Thắng là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Toàn Thắng, mặc dù không phải là chủ đầu tư của Dự án Tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai nhưng năm 2012, Trần Đức Thắng đã lợi dụng danh nghĩa Công ty của mình để lừa người dân huy động vốn bằng hình thức ký các hợp đồng góp vốn trái quy định của pháp luật. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Đức Thắng đã chiếm đoạt tổng số tiền 1,82 tỷ đồng của 6 người dân là bị hại trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành Lệnh tạm giam đối với bị can Trần Đức Thắng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Đức Thắng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Đức Thắng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Toàn Thắng và cá nhân Trần Đức Thắng để hợp tác đầu tư thực hiện dự án trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai, số điện thoại trực ban 0692.509.343 hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại: 0986.740.876) để được giải quyết.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
chiếm đoạt

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