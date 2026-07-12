Thông báo quan trọng tới tất cả người dùng YouTube

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, các chuyên gia an toàn thông tin đã phát hiện một số tiện ích mở rộng (Extension) trên trình duyệt được quảng cáo với chức năng chặn quảng cáo trên YouTube nhưng có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin. Đáng chú ý là tiện ích có tên "Adblock for YouTube", được ghi nhận có thể bị lợi dụng để chèn mã độc hoặc thực hiện các hành vi ảnh hưởng đến an toàn dữ liệu của người sử dụng.

Mặc dù không phải mọi phiên bản hoặc mọi tiện ích có tên tương tự đều là mã độc, người dùng cần đặc biệt cảnh giác khi cài đặt các tiện ích mở rộng từ nguồn không rõ ràng hoặc chưa được kiểm chứng. Nếu cài đặt tiện ích mở rộng không an toàn, người dùng có thể đối mặt với các nguy cơ như:

- Thu thập trái phép lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu cá nhân.

- Theo dõi hoạt động trực tuyến của người dùng.

- Chèn mã JavaScript độc hại vào các trang web đang truy cập.

- Chuyển hướng sang các website giả mạo hoặc chứa nội dung độc hại.

- Hiển thị quảng cáo ngoài ý muốn hoặc tải thêm các thành phần độc hại khác.

- Làm tăng nguy cơ bị đánh cắp tài khoản mạng xã hội, email hoặc tài khoản ngân hàng.

Nếu phát hiện một hoặc nhiều dấu hiệu sau người dùng nên kiểm tra ngay

- Tiện ích yêu cầu quá nhiều quyền truy cập không liên quan đến chức năng chặn quảng cáo.

- Trình duyệt hoạt động chậm bất thường sau khi cài đặt.

- Xuất hiện cửa sổ quảng cáo hoặc tự động mở tab mới.

- Trang chủ hoặc công cụ tìm kiếm mặc định bị thay đổi.

- Phần mềm diệt virus cảnh báo về tiện ích hoặc phát hiện mã độc.

Hiện tại, trên Chrome Web Store đã cung cấp phiên bản mới của tiện ích mở rộng này. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thông tin khuyến cáo người dùng để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, người dùng nên:

- Kiểm tra danh sách các tiện ích đã cài đặt trên trình duyệt.

- Gỡ bỏ ngay các tiện ích không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng.

- Chỉ cài đặt tiện ích từ cửa hàng chính thức của trình duyệt và lựa chọn các tiện ích có nhà phát triển uy tín.

- Thường xuyên cập nhật trình duyệt và hệ điều hành lên phiên bản mới nhất.

- Sử dụng phần mềm bảo mật để quét định kỳ thiết bị.

- Đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng nếu nghi ngờ thiết bị đã bị xâm nhập.

- Kích hoạt xác thực đa yếu tố (MFA/2FA) cho email, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng.

Theo Công an tỉnh Gia Lai không gian mạng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ các phần mềm và tiện ích giả mạo. Người dùng cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin nhà phát triển, số lượng người sử dụng, đánh giá của cộng đồng và các quyền mà tiện ích yêu cầu trước khi cài đặt.

Việc chủ động phòng ngừa sẽ góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản trực tuyến và giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng.