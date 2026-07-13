Sau 17 năm 'rón rén', AEON tăng tốc tại Việt Nam với tham vọng chưa từng có

Tháng 11/2025, giữa lúc nhiều tuyến đường tại Huế vẫn chìm trong nước sau trận mưa lũ lịch sử, một bức ảnh chụp từ trên cao bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong khung hình, xung quanh đều là biển nước, còn AEON Mall Huế nổi bật như một "ốc đảo", với khuôn viên khô ráo và hàng dài ô tô, xe máy của người dân gửi tránh ngập.

Bức ảnh sau đó được Nikkei, nhật báo kinh tế hàng đầu Nhật Bản, mua bản quyền để đăng trong bài viết về trung tâm thương mại này. Tờ báo cho biết ngay từ khi triển khai dự án, AEON đã tham khảo mực nước của trận đại hồng thủy năm 1999 để nâng cốt nền toàn bộ khu đất, đồng thời trong đợt ngập lụt, trung tâm vẫn mở cửa để người dân vào trú mưa, sạc điện thoại và duy trì cung ứng hàng hóa.

Việc tham khảo dữ liệu về trận lũ năm 1999 chỉ là một ví dụ trong quá trình chuẩn bị dự án của AEON, phản ánh hướng tiếp cận “chậm mà chắc” của ông lớn bán lẻ này tại Việt Nam.

17 năm của ông lớn bán lẻ Nhật Bản tại thị trường 100 triệu dân

Năm 2009, AEON mở văn phòng đại diện tại TP.HCM, đánh dấu bước hiện diện đầu tiên tại Việt Nam. Thời điểm đó, thị trường bán lẻ hiện đại trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển cùng với tốc độ đô thị hóa, thu nhập bình quân đầu người tăng và nhu cầu tiêu dùng ngày càng mở rộng.

Hai năm sau, tập đoàn thành lập Công ty TNHH AEON Việt Nam và được cấp phép triển khai hai dự án đầu tiên là AEON Mall Tân Phú Celadon (TP.HCM) và AEON Mall Bình Dương Canary (Bình Dương). Đây là những dự án đặt nền móng cho chiến lược phát triển trung tâm thương mại của AEON tại Việt Nam.

Sau khoảng ba năm chuẩn bị, ngày 11/1/2014, AEON Mall Tân Phú Celadon chính thức khai trương. Cuối năm 2014, AEON tiếp tục đưa vào hoạt động AEON Mall Bình Dương Canary. Hai trung tâm thương mại đầu tiên đều được đặt tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có quy mô dân số lớn và sức mua cao.

Những năm tiếp theo, AEON mở rộng hiện diện theo từng giai đoạn thay vì phát triển đồng loạt. Năm 2015, AEON Mall Long Biên khai trương, đánh dấu bước tiến đầu tiên ra thị trường Hà Nội. Đến năm 2016, AEON Mall Bình Tân đi vào hoạt động, nâng số trung tâm thương mại của tập đoàn tại TP.HCM lên ba.

Sau đó, mạng lưới tiếp tục được mở rộng ra các đô thị lớn ở miền Bắc. Năm 2019, AEON Mall Hà Đông khai trương, trở thành trung tâm thương mại thứ hai của AEON tại Hà Nội. Một năm sau, AEON Mall Hải Phòng Lê Chân đi vào hoạt động, đưa Hải Phòng trở thành địa phương tiếp theo có sự hiện diện của doanh nghiệp.

Cuối năm 2024, AEON Mall Huế được đưa vào vận hành, đánh dấu lần đầu tiên tập đoàn mở trung tâm thương mại tại khu vực miền Trung. Đến tháng 7/2026, AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê khai trương, nâng tổng số trung tâm thương mại AEON Mall đang hoạt động tại Việt Nam lên 8.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi trung tâm thương mại đầu tiên đi vào hoạt động, AEON Mall hiện có mặt tại 5 địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng.

Từ "thị trường tiềm năng" đến "thị trường chiến lược"

Xét về quy mô mạng lưới, AEON Mall chưa phải doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. Theo thống kê của Q&Me, Vincom Retail hiện vận hành 91 trung tâm thương mại, tương đương gần hai phần ba tổng nguồn cung, trong khi các nhà phát triển nước ngoài như AEON và Lotte có quy mô nhỏ hơn.

Dù vậy, Việt Nam lại ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược của AEON Mall. Theo lãnh đạo tập đoàn, Việt Nam được ưu tiên nhờ quy mô dân số hơn 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh và tầng lớp trung lưu tiếp tục gia tăng.

Những đánh giá này được phản ánh rõ qua kết quả kinh doanh. Theo báo cáo tài chính năm tài khóa 2025 (tháng 3/2025 - tháng 2/2026), AEON Mall ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 472 tỷ yên và lợi nhuận hoạt động 68,4 tỷ yên. Trong các thị trường ngoài Nhật Bản, Việt Nam mang về 18,8 tỷ yên doanh thu, tăng 8,7% so với năm trước, chỉ đứng sau Trung Quốc (69,9 tỷ yên).

Không chỉ tăng trưởng về doanh thu, Việt Nam còn là thị trường có hiệu quả sinh lời cao nhất trong danh mục đầu tư quốc tế của AEON Mall. Năm tài khóa 2025, thị trường Việt Nam mang về 4.776 triệu yên lợi nhuận hoạt động, tăng 12,8%, với biên lợi nhuận hoạt động đạt 25,4%, cao hơn đáng kể so với thị trường nội địa Nhật Bản (14,8%), Trung Quốc (11,4%) hay Campuchia (10,7%).

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, quy mô đầu tư của AEON Mall tại Việt Nam cũng tiếp tục được mở rộng. Tổng tài sản của tập đoàn tại Việt Nam tăng từ 128,3 tỷ yên lên 175,2 tỷ yên, tương đương tăng 36,5% chỉ sau một năm. Theo báo cáo của doanh nghiệp, mức tăng này chủ yếu phản ánh các dự án trung tâm thương mại mới đang được triển khai.

Tham vọng mở 30 trung tâm thương mại

Sự gia tăng về doanh thu, lợi nhuận và quy mô tài sản cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường được AEON Mall ưu tiên đầu tư nhất ngoài Nhật Bản.

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei, ông Keiji Ohno, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AEON Mall, cho biết tập đoàn đặt mục tiêu nâng số trung tâm thương mại tại Việt Nam lên khoảng 30 vào năm tài chính 2030, gấp hơn ba lần số lượng đang vận hành hiện nay. Theo kế hoạch quản lý trung hạn đến năm tài chính 2031, khoảng 60% tổng vốn đầu tư của AEON tại ASEAN sẽ được phân bổ cho thị trường Việt Nam.

Kế hoạch này đang dần được hiện thực hóa. Trong năm tài khóa 2025, bên cạnh các trung tâm thương mại đang hoạt động, AEON Mall cho biết đang triển khai ba dự án mới gồm AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê, AEON Mall Thanh Hóa và AEON Mall Hạ Long. Ba dự án có tổng diện tích cho thuê khoảng 127.000 m², với tổng vốn đầu tư hơn 63 tỷ yên.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy AEON Mall tiếp tục đầu tư vào các dự án hiện hữu. Trong số các trung tâm thương mại đang vận hành tại Việt Nam, AEON Mall Hà Đông được doanh nghiệp xác định là dự án trọng điểm với định hướng phát triển thành tổ hợp có quy mô giải trí lớn nhất khu vực.

Sau kế hoạch cải tạo, diện tích dành cho các ngành hàng vui chơi, giải trí sẽ chiếm khoảng 22% tổng diện tích chuyên doanh. Giá trị sổ sách của dự án đạt 15.743 triệu yên, thuộc nhóm cao nhất trong danh mục tài sản của AEON Mall tại Việt Nam.

Nhìn lại hơn 15 năm kể từ khi AEON đặt văn phòng đại diện đầu tiên tại Việt Nam, điều thay đổi không chỉ là số lượng trung tâm thương mại. Từ một thị trường được đánh giá giàu tiềm năng, Việt Nam đã trở thành nơi tập đoàn ưu tiên phân bổ nguồn lực lớn nhất tại ASEAN.

Việc kế hoạch mở rộng lên 30 trung tâm thương mại có được hiện thực hóa hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quá trình đầu tư của AEON trong hơn một thập kỷ qua cũng phần nào phản ánh niềm tin của các nhà bán lẻ quốc tế vào triển vọng dài hạn của thị trường tiêu dùng Việt Nam.