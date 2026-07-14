EVN: Nắng nóng đẩy sản xuất điện đạt kỷ lục hơn 1,2 tỷ kWh/ngày, nguồn năng lượng nào đang “gánh” cả hệ thống?

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 của EVN, trong đợt nắng nóng từ ngày 22 đến 25/6, nhu cầu điện trên cả nước tăng mạnh.

Ngày 25/6, tổng lượng điện được sản xuất và nhập khẩu vào hệ thống đạt hơn 1,215 tỷ kWh, đây là ngày kỷ lục theo EVN.

Tính riêng tháng 6/2026, toàn hệ thống sản xuất và nhập khẩu 32,6 tỷ kWh điện, tăng hơn 14% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, con số này đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85%.

Ngoài ra, hệ thống cũng ghi nhận công suất cực đại (mức sử dụng điện cao nhất tại một thời điểm) lên tới 57.537 MW vào ngày 24/6





Hơn một nửa phần điện tăng thêm đến từ nhiệt điện than

So với cùng kỳ, sản lượng điện toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng thêm khoảng 15,75 tỷ kWh.

Trong đó, nhiệt điện than tăng hơn 10% lên 93,44 tỷ kWh. Như vậy, riêng nguồn điện này đóng góp khoảng 56% tổng sản lượng tăng thêm của toàn hệ thống.

Đứng sau nhiệt điện than là điện khí, với sản lượng tăng thêm 3,44 tỷ kWh, tương đương tăng hơn 33%. Tỷ trọng nguồn điện này tăng từ 6,6% lên 8%.

EVN cho biết trong các tháng cao điểm mùa khô, các nhà máy nhiệt điện than và khí được huy động cao. Hệ thống thậm chí phải huy động tổ máy chạy dầu tại Nhiệt điện Ô Môn, đồng thời chuyển một số tổ máy tua bin khí từ khí thiên nhiên sang dầu DO để tăng công suất khả dụng.





Điện nhập khẩu tăng hơn 80%

Một diễn biến đáng chú ý khác là lượng điện nhập khẩu tăng từ 3,24 tỷ kWh trong nửa đầu năm 2025 lên 5,93 tỷ kWh trong cùng kỳ năm nay.

Mức tăng tương ứng khoảng 2,69 tỷ kWh, tương đương 83%. Tỷ trọng điện nhập khẩu trong toàn hệ thống qua đó tăng từ 2,1% lên 3,5%.

Dù tốc độ tăng cao, điện nhập khẩu vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn cung điện. Diễn biến này cho thấy nguồn điện từ bên ngoài đang được huy động mạnh hơn trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao.

Ngược lại, thủy điện giảm nhẹ 0,4 tỷ kWh so với cùng kỳ. Sản lượng năng lượng tái tạo tăng khoảng 1,14 tỷ kWh, tỷ trọng giảm từ 13,5% xuống còn 12,9%.

Bên trong nhóm năng lượng tái tạo, điện mặt trời tăng từ 13,63 tỷ kWh lên 14,59 tỷ kWh, trong khi điện gió giảm nhẹ từ 6,71 tỷ kWh xuống 6,63 tỷ kWh.





Áp lực trong tháng 7, tháng 8/2026

Áp lực được dự báo chưa dừng lại. EVN cho biết công suất cực đại tại miền Bắc trong tháng 7 và tháng 8/2026 có thể đạt 30.550-31.550 MW, tăng khoảng 16,8% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1.500-2.500 MW so với mức cực đại trong những tháng đầu năm.

Để ứng phó, EVN yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án làm việc với những khách hàng sử dụng điện lớn để dịch chuyển hoặc điều chỉnh phụ tải; theo dõi sự phát triển của các trạm sạc xe điện; chuẩn bị huy động máy phát diesel của khách hàng khi cần thiết.

Tập đoàn cũng yêu cầu khẩn trương đầu tư, lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng trên lưới điện phân phối, đặc biệt tại miền Bắc, nhằm hỗ trợ bảo đảm cung ứng điện trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo tính toán được EVN công bố, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong cả năm 2026 có thể đạt 358,6 tỷ kWh, tăng 11,1% so với năm 2025.

