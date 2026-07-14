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Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 14/7: Ông lớn ngành thép ước lãi gần 400 tỷ đồng, công ty thủy sản báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ

| | Doanh nghiệp

CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 giảm 7% đạt 23 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng giảm 4% đạt 50 tỷ đồng. CTCP Cao su Bến Thành (BRC) báo lãi trước thuế quý 2 tăng 15% và 6 tháng tăng 13%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026 ngày 14/7:

Công ty CP Thủy sản Mekong (mã chứng khoán: AAM) vừa công bố BCTC Q2.26 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 16,8 tỷ đồng, giảm 73,9% so với mức hơn 64,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trái ngược với đà đi xuống của doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý II lại đạt gần 3,4 tỷ đồng, tăng 200,5%, tương đương gấp 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt hơn 50,2 tỷ đồng, giảm gần 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,8 tỷ đồng, tăng khoảng 147%.

CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW)﻿ ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 giảm 7% đạt 23 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng giảm 4% đạt 50 tỷ đồng.

CTCP Cao su Bến Thành (BRC) báo lãi trước thuế quý 2 tăng 15% và 6 tháng tăng 13%. ﻿

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 và lũy kế 9 tháng niên độ tài chính (NĐTC) 2025 - 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/6/2026).

Theo đó, trong 9 tháng NĐTC 2025 - 2026; doanh thu hợp nhất HSG ước đạt 27.358 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 568 tỷ đồng. Trong Quý 3 NĐTC 2025 - 2026, doanh thu thuần ước đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 382 tỷ đồng.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 2/2026

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