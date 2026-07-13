Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo là "số 1 Việt Nam"

Theo quyết định ngày 3/6/2026 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (VCC), CTCP Tập đoàn Bảo hiểm DBV (UPCoM: AIC) bị xử phạt hành chính 200 triệu đồng do cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Cụ thể, doanh nghiệp đã sử dụng các thông điệp “Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới” và “Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam”. VCC xác định các nội dung này chưa chính xác, có thể khiến khách hàng hiểu sai về vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, DBV còn bị buộc cải chính công khai thông tin trên website và trang Facebook chính thức. Doanh nghiệp cho biết đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước và thực hiện việc cải chính theo yêu cầu.

Trong thông báo đính chính, DBV cho biết thông điệp “Số 1 về bảo hiểm xe cơ giới” được xây dựng dựa trên số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, theo đó doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới từ năm 2024.

Tuy nhiên, doanh nghiệp thừa nhận thông điệp quảng bá không nêu rõ tiêu chí xác định là doanh thu bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất, đồng thời không dẫn nguồn số liệu để chứng minh. Theo DBV, điều này có thể khiến khách hàng hiểu theo phạm vi rộng hơn so với ý nghĩa mà doanh nghiệp muốn truyền tải.

AIC tiền thân là CTCP Bảo hiểm Hàng không, được thành lập tháng 4/2008 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm hàng không, tài sản, con người và trách nhiệm.

Năm 2024, DB Insurance Co., Ltd (Hàn Quốc) hoàn tất thương vụ mua lại 75% vốn điều lệ của AIC và đổi tên doanh nghiệp thành CTCP Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, DBV ghi nhận doanh thu bảo hiểm hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 9 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với quý I/2025.