Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 13, mang diện mạo thương hiệu mới

Ngày 13/07/2026, tàu bay Airbus A321neo mang số hiệu VN-A921 hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nâng quy mô đội tàu của Sun PhuQuoc Airways (SPA) lên 13 chiếc, và là tàu bay đầu tiên mang diện mạo thương hiệu mới.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, tàu bay sẽ được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 14/07/2026. Kể từ chiếc tàu bay thứ 13 này, bộ nhận diện mới sẽ trở thành quy chuẩn thiết kế chính thức cho toàn bộ các tàu bay gia nhập đội bay Sun PhuQuoc Airways trong tương lai.

Trong khi biểu tượng hoa mặt trời trên phần đuôi tàu tiếp tục được giữ nguyên như dấu ấn nhận diện của Sun PhuQuoc Airways kể từ những ngày đầu thành lập, trên thân tàu, tên gọi "Sun PhuQuoc" được tinh gọn thành ba ký tự "SPA".

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở chữ "A" trong "SPA", được cách điệu từ hình ảnh cánh hoa mặt trời hướng lên. Cánh hoa được tạo hình theo chuyển động xoay thuận chiều kim đồng hồ, cùng chiều quay của động cơ tàu bay, biểu trưng cho nguồn năng lượng không ngừng chuyển động, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa.

Kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 01/11/2025, Sun PhuQuoc Airways không ngừng mở rộng mạng bay với Phú Quốc là trung tâm kết nối, từng bước xây dựng mạng lưới trong nước và vươn tới các trung tâm kinh tế, du lịch của châu Á. Sau các đường bay quốc tế đến Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Singapore và Bangkok, hãng tiếp tục mở rộng tới Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và Kazakhstan.

Song hành với quá trình mở rộng mạng bay, Sun PhuQuoc Airways đang từng bước hoàn thiện trải nghiệm "Nghỉ dưỡng trên không” (Resort in the Sky) trên toàn đội tàu.

Từ hương thơm đặc trưng La Festa, không gian cabin, hệ thống ghế ngồi, giải trí không dây (IFE) đến ẩm thực và phong cách phục vụ đều được chuẩn hóa nhằm mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay từ khi hành khách bước lên khoang tàu.

Để đồng bộ trải nghiệm này, hãng cũng đang triển khai chương trình chuẩn hóa sản phẩm trên toàn hệ thống khai thác. Dự kiến đến cuối năm 2026, các tàu bay thân hẹp sẽ hoàn tất nâng cấp với khoang Thương gia (Business Class), đồng bộ cùng đội tàu thân rộng Airbus A330 chuẩn bị đưa vào khai thác từ tháng 9/2026, nhằm mang đến trải nghiệm đồng nhất theo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao trên mọi hành trình.

Trong thời gian tới, toàn bộ các tàu bay mới sẽ mang nhận diện này, đồng thời đội tàu hiện hữu cũng sẽ từng bước được chuyển đổi.