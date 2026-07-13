Bắc Ninh chốt doanh nghiệp đầu tư khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 1 gần 40.000 tỷ đồng

Ngày 11/7, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 1.

Dự án do Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bảo làm nhà đầu tư, được triển khai trên diện tích khoảng 200,8 ha tại các xã Gia Bình, Đại Lai và Đông Cứu với mục tiêu xây dựng khu đô thị mới thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, tạo điểm nhấn phát triển đô thị phía Nam sông Đuống gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các khu chức năng lân cận.

Dự án hình thành sẽ cung cấp các sản phẩm nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật với quy mô dân số khoảng 35.637 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.515 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư.



Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 với quy mô khoảng 106,8 ha; giai đoạn 2 khoảng 94 ha.

Cả 2 giai đoạn đều đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cùng các công trình nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, nhà ở hỗn hợp, công trình thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, bãi đỗ xe và các công trình công cộng theo quy hoạch được duyệt.

Trong đó, điểm đặc biệt là sẽ hình thành các trường học ở tất cả các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT; bệnh viện kết hợp dưỡng lão quy mô 300 - 500 giường, các trạm y tế… hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu đô thị mới.



Theo Quyết định, dự án không nằm trong “khu vực phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở”. Do đó, việc sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.



UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp triển khai các thủ tục tiếp theo, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời cập nhật dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện các nhiệm vụ liên quan về quản lý đất đai, hạ tầng, quy hoạch và đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lập quy hoạch Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 rộng hơn 560 ha tại các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu, quy mô dân số khoảng 70.000-80.000 người, nhằm phát triển đô thị, dịch vụ đồng bộ gắn với sân bay Gia Bình. Đồ án do CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú thực hiện, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng, với định hướng hình thành khu đô thị loại I gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, cây xanh và hạ tầng xã hội.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận cho CTCP Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.



Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án có chiều dài khoảng 13,3 km, đi qua các xã Lâm Thao, Gia Bình và Lương Tài. Tuyến đường bắt đầu từ nút giao với tỉnh lộ 285B tại xã Lâm Thao và kết thúc tại nút giao vào sân bay Gia Bình (trên tuyến kết nối sân bay Gia Bình với đường Thủ đô Hà Nội) thuộc xã Lương Tài.



Dự án dự kiến sử dụng khoảng 80 ha đất, trong đó có khoảng 54 ha đất nông nghiệp và hơn 7 ha đất ở phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Theo phương án thiết kế, tuyến đường có vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 62 m với 10 làn xe, gồm 8 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Trên tuyến sẽ xây dựng 2 hầm chui cùng một nút giao đồng mức tại ĐT.285B.



Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 4.952 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 15%. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2026.



Theo đăng ký kinh doanh, CTCP Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo thành lập ngày 4/9/2025, có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và đặt trụ sở tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đầu năm 2026, doanh nghiệp này tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng.

Theo đăng ký doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Anh SN 1984 sở hữu 99% vốn điều lệ, trong khi hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Vũ Hoàng Kiên và ông Phạm Thanh Quyết mỗi người nắm giữ 0,5%.



Đây là tuyến kết nối thứ hai được triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình. Trước đó, liên danh CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công Thành cùng Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên Sun Group) đã được giao thực hiện tuyến đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.



Dự án này có chiều dài khoảng 27,7 km, đi qua 8 xã, phường của tỉnh Bắc Ninh, gồm Trung Kênh, Lương Tài, Gia Bình, Lâm Thao, Trạm Lộ, Mão Điền, Thuận Thành và Trí Quả. Tuyến đường khởi đầu từ nút giao phía Đông đường kết nối vào sân bay Gia Bình và kết thúc tại đầu cầu sông Đuống thuộc phường Trí Quả, giáp địa phận xã Phù Đổng (TP Hà Nội). Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới hơn 47.600 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo quy hoạch, sân bay Gia Bình được định hướng phát triển thành cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với công suất khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đến năm 2030 và tăng lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.



Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 1.960 ha, đủ điều kiện khai thác các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên thủ quốc tế bằng các dòng máy bay cánh bằng cỡ lớn. Vì vậy, hệ thống giao thông kết nối sân bay được quy hoạch theo hướng tạo lối đi nhanh nhất đến các cơ quan đầu não của Trung ương, đồng thời hạn chế lưu thông qua khu vực nội đô đông dân cư.﻿