Chưa đầy 2 tháng sau vụ nữ Trưởng Ban Kiểm soát bị khởi tố, thêm Tổng giám đốc trong hệ sinh thái Sonadezi xin rời ghế

Tổng Giám đốc Sonadezi Giang Điền xin từ nhiệm

CTCP Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) vừa công bố đơn từ nhiệm của ông Hoàng Sỹ Quyết đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân, sau hơn hai năm giữ cương vị này.

Ông Hoàng Sỹ Quyết sinh năm 1981. Quá trình công tác tại Sonadezi Giang Điền bắt đầu từ ngày 18/12/2023 khi ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Đến ngày 21/5/2024, ông tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT.



Theo báo cáo quản trị, dù giữ vị trí điều hành cao nhất tại doanh nghiệp, ông Quyết hiện không sở hữu bất kỳ cổ phiếu SZG nào.



Trước khi gia nhập Sonadezi Giang Điền, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp như Phó Tổng Giám đốc CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID), Chủ tịch HĐQT CTCP Cây xanh Nhơn Trạch, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Nhơn Trạch giai đoạn 2022-2024 và Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) trong giai đoạn 2019-2025.

Kế hoạch kinh doanh thận trọng khi quỹ đất dần thu hẹp



Biến động nhân sự diễn ra trong bối cảnh Sonadezi Giang Điền vừa hoàn tất chi gần 110 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 20%. Doanh nghiệp cũng dự kiến tiếp tục duy trì mức cổ tức này trong năm 2026.



Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh năm nay được xây dựng theo hướng thận trọng hơn. SZG đặt mục tiêu doanh thu khoảng 514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 197 tỷ đồng, giảm lần lượt 25% và 17% so với thực hiện năm 2025.



Ở mảng kinh doanh cốt lõi, doanh nghiệp dự kiến cho thuê thêm 20 ha đất công nghiệp trong năm 2026, đồng thời thực hiện ký phụ lục gia hạn hoặc chuyển nhượng hai nhà xưởng.



Hiện Sonadezi Giang Điền là chủ đầu tư Khu công nghiệp Giang Điền với quy mô hơn 529 ha tại Đồng Nai. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn tất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 406,7 ha.



Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng từ quỹ đất hiện hữu không còn nhiều khi diện tích đất công nghiệp thương phẩm còn lại chỉ khoảng 35 ha và dự kiến sẽ được lấp đầy trong giai đoạn 2026-2027.



Để đảm bảo nguồn cung dài hạn, Sonadezi Giang Điền triển khai điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng Khu công nghiệp Giang Điền nhằm bổ sung khoảng 30 ha đất công nghiệp kinh doanh sau khi quy hoạch chung đô thị Trảng Bom được phê duyệt. Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích hạ tầng còn lại.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Sonadezi Giang Điền ghi nhận doanh thu thuần 133 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng, tăng 22%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 26% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2026.﻿

Biến động liên tiếp trong hệ sinh thái Sonadezi



Việc Tổng Giám đốc Sonadezi Giang Điền xin từ nhiệm diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán SNZ) công bố thông tin về vụ việc liên quan đến bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát.

Theo đó, bà Phượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Ngay sau sự việc, Ban Kiểm soát Sonadezi đã tổ chức họp khẩn và thống nhất giao ông Trần Ngọc Tòng tạm thời phụ trách điều hành Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/5/2026 cho đến khi có quyết định mới.



Bà Đặng Lê Bích Phượng là nhân sự gắn bó nhiều năm với hệ sinh thái Sonadezi và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát từ năm 2021. Theo báo cáo thường niên năm 2025, thu nhập của bà tại Sonadezi đạt hơn 1 tỷ đồng trong năm.

Hiện tại, ﻿Sonadezi là cổ đông lớn nắm 46,45% cổ phần của Sonadezi Giang Điền.

Sonadezi vẫn do UBND tỉnh Đồng Nai nắm quyền chi phối

Sonadezi hiện là một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp lớn nhất khu vực phía Nam, sở hữu và khai thác nhiều khu công nghiệp như Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Long Thành, Châu Đức, Tam Phước và Giang Điền.



Theo cơ cấu cổ đông hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn nắm giữ hơn 99,5% vốn điều lệ của Sonadezi, qua đó duy trì quyền chi phối gần như tuyệt đối đối với tổng công ty này.﻿