Diễn biến mới nhất tại dự án đường sắt tốc độ cao 147.000 tỷ đồng của Vingroup

Ngày 12/7, UBND phường Nhị Chiểu (TP Hải Phòng) tổ chức hội nghị phổ biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung theo Khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai 2024 và triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án “Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh” đoạn qua phường Nhị Chiểu.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 147.370 tỷ đồng.

Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, dài hơn 120 km, tốc độ tối đa lên tới 350 km/giờ, riêng đoạn qua Hà Nội tốc độ tối đa 120 km/giờ. Dự án dự kiến hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác trong năm 2028.



Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 551ha, trong đó tại Thành phố Hải Phòng khoảng 210ha. Dự án đi qua 5 xã, phường ở Thành phố Hải Phòng, trong đó, đoạn qua phường Nhị Chiểu tổng chiều dài tuyến là 11,3km.



Sau khi được thông qua các văn bản, quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, các hộ dân có đất trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án đều đồng thuận với chủ trương triển khai thực hiện dự án, đồng thời tích cực thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến và được đại diện Hội đồng bồi thường hỗ, trợ tái định cư phường tiếp thu, làm rõ.﻿