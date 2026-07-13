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Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam khép lại một chiến dịch trong chiến lược huy động 300 tỷ euro

| | Doanh nghiệp

Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam khép lại một chiến dịch trong chiến lược huy động 300 tỷ euro

Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh việc sử dụng các hoạt động nghệ thuật và sáng tạo để truyền tải thông điệp về chuyển đổi xanh, phát triển kỹ năng và hành động vì khí hậu tại Việt Nam.

Tối 11/7, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), khép lại chiến dịch "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" trong khuôn khổ chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, chiến dịch được khởi động từ tháng 8/2025 với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và phát triển kỹ năng thông qua nghệ thuật, các nền tảng số và hoạt động trải nghiệm.

Trong gần một năm, chiến dịch quy tụ 10 nghệ sĩ và 9 nhà sáng tạo nội dung, tổ chức 12 sự kiện và hoạt động sáng tạo, thu hút hơn 8.600 lượt tham gia trực tiếp và đạt khoảng 35 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số.

Chương trình nghệ thuật với ba chủ đề Gió - Nước - Mặt Trời, tượng trưng cho hành trình từ khởi đầu của sự thay đổi, khả năng thích ứng đến hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Chương trình kết hợp âm nhạc, múa, nghệ thuật thị giác và công nghệ với sự tham gia của các nghệ sĩ Suboi, WEAN, marzuz, Last Fire Crew, Arabesque Vietnam, ca sĩ Hồng Nhung và Fustic. Studio.

Theo Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu là sáng kiến của EU nhằm xây dựng các kết nối bền vững, với mục tiêu huy động tới 300 tỷ euro vốn đầu tư công và tư trên toàn cầu trong giai đoạn 2021-2027.

Tại Việt Nam, chiến lược này đang hỗ trợ một số dự án trọng điểm như Dự án Điện gió ven bờ Trà Vinh và Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động.

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Yên Chi

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