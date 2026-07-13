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Việt Nam có thể có hầm xuyên sân bay đầu tiên trong lịch sử tại thành phố giàu nhất nước

| | Doanh nghiệp

Việt Nam có thể có hầm xuyên sân bay đầu tiên trong lịch sử tại thành phố giàu nhất nước

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đơn vị đang nghiên cứu phương án nâng cấp sân bay này.

Việt Nam có thể có hầm xuyên sân bay đầu tiên trong lịch sử tại thành phố giàu nhất nước- Ảnh 1.

Cận cảnh rất đông hành khách tại khu vực check-in của sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp Tết. Ảnh: VTC News

Mới đây, khi trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện ACV xác nhận đơn vị đang nghiên cứu phương án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM. Đáng chú ý, một trong những nội dung được xem xét là xây mới nhà ga T1 và đầu tư hệ thống đường hầm kết nối trực tiếp giữa nhà ga T1 với nhà ga T3.

ACV cho biết, các phương án hiện mới ở bước nghiên cứu sơ bộ. Theo đó, quy mô, hình thức đầu tư và lộ trình triển khai sẽ được xác định sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 3 nhà ga là T1, T2 và T3. ACV cho biết, sau nhiều lần cải tạo, mở rộng, nhà ga T1 hiện có diện tích gần 41.000 m2, công suất thiết kế khoảng 15 triệu lượt hành khách mỗi năm, tương đương với khoảng 41.000 lượt khách mỗi ngày.

Thế nhưng, sau thời gian dài khai thác, có nhiều hạng mục của nhà ga đã xuống cấp, công nghệ vận hành và cách tổ chức không gian cũng không còn đáp ứng yêu cầu thực tế. Do đó, ACV định hướng xây dựng mới nhà ga T1, với quy mô lớn hơn, hạ tầng hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài, nhất là trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất vẫn giữ vai trò là đầu mối vận tải hàng không nội địa quan trọng.

Đáng chú ý, cùng với kế hoạch nâng cấp ga T1, ACV cũng đang xây dựng phương án khai thác đồng thời Tân Sơn Nhất và Long Thành theo nguyên tắc "phân vai theo thị trường". Cụ thể, theo kế hoạch, Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục đảm nhận mạng bay nội địa và các đường quốc tế ngắn, trung bình. Trong khi đó, Long Thành từng bước trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế mới, đồng thời ưu tiên những thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

ACV cho biết, đơn vị đã nhận đăng ký khai thác tại Long Thành từ một số hãng hàng không lớn trong nước, cũng như làm việc với nhiều hãng quốc tế để chuẩn bị đưa sân bay vào hoạt động cuối năm nay.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ duy trì công suất 50 triệu khách/ năm

Việt Nam có thể có hầm xuyên sân bay đầu tiên trong lịch sử tại thành phố giàu nhất nước- Ảnh 2.

Theo dự thảo quy hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giữ ổn định về quy mô khai thác. Ảnh: VTC News

Theo dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Cục Hàng không trình Bộ Xây dựng, sân bay Tân Sơn Nhất giữ ổn định quy mô khai thác.

Cụ thể, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, đóng vai trò đầu mối vận tải hàng không lớn. Đáng chú ý, công suất thiết kế của sân bay này được giữ ở mức 50 triệu khách/năm cho cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, không tăng thêm so với hiện tại. Hơn nữa, diện tích đất sử dụng cũng không thay đổi, khi giữ ở mức 617 ha.

Về vốn đầu tư, dự thảo quy hoạch ước tính rằng khoảng 12.233 tỷ đồng cần bố trí cho Tân Sơn Nhất đến năm 2030.

Theo dự thảo, việc không mở rộng thêm quy mô sân bay Tân Sơn Nhất được đặt trong bối cảnh khu vực xung quanh sân bay này đã hết quỹ đất. Trong khi đó, vùng trời tại đây cùng với sân bay Long Thành có tần suất khai thác rất lớn.

Ngoài ra, trong định hướng chung, Tân Sơn Nhất cùng Long Thành được xác định là 2 cảng hàng không đầu mối của vùng TP HCM, nhằm hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm vận tải hàng không trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực vào năm 2050.

Việt Nam có thể có hầm xuyên sân bay đầu tiên trong lịch sử tại thành phố giàu nhất nước- Ảnh 3.

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện có ba nhà ga, bao gồm T1, T2 và T3. Ảnh: VGP

Trong số 3 nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga T1 và T3 phục vụ các chuyến bay nội địa, nhà ga T2 khai thác các đường bay quốc tế. Nhà ga T1 và T2 nằm liền kề nhau. Trong khi đó, ga T3 đưa vào khai thác từ năm 2025 được xây dựng cách khu nhà ga cũ khoảng 1 km.

Hiện nay, phần lớn chuyến bay của Vietjet Air vẫn khai thác tại T1, trong khi Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways cùng một số hãng khác đã chuyển sang hoạt động tại T3.

Theo Minh Hằng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ACV

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