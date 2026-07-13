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Bắt tạm giam người phụ nữ “hô biến” bột sắn, bột ngô thành tinh bột nghệ: Thu giữ gần 4,7 tấn

| | Doanh nghiệp

Bắt tạm giam người phụ nữ “hô biến” bột sắn, bột ngô thành tinh bột nghệ: Thu giữ gần 4,7 tấn

Một cơ sở tại Phú Thọ bị phát hiện dùng tinh bột sắn, bột ngô và chất tạo màu để sản xuất tinh bột nghệ giả, bán ra thị trường với giá từ 14.000-19.000 đồng/kg.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Nga, sinh năm 1971, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ.

Bị can bị điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nga mua bột ngô và tinh bột sắn không rõ nguồn gốc, sau đó pha trộn với chất tạo màu thực phẩm để tạo ra sản phẩm có màu sắc, hình thức giống tinh bột nghệ.

Số hàng này được quảng cáo là tinh bột nghệ giá rẻ, bán cho các đầu mối kinh doanh với giá từ 14.000-19.000 đồng/kg, trước khi tiếp tục được phân phối tới người tiêu dùng.

Khi kiểm tra cơ sở sản xuất tại thôn Kim Xa, xã Vĩnh Phú, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 500 kg bột ngô, 4.400 kg tinh bột sắn, 7 kg chất tạo màu thực phẩm cùng 4.663 kg bột màu vàng đang được phơi, sấy và chứa trong các bao tải không có nhãn mác.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ không có Curcuminoid, hoạt chất đặc trưng của tinh bột nghệ. Thành phần chính trong số bột màu vàng được xác định là tinh bột sắn.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Nga đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, nhãn mác và thông tin nhà sản xuất rõ ràng; thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo có giá rẻ bất thường trên mạng xã hội hoặc các kênh bán hàng không rõ nguồn gốc.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

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