LivWell mở rộng Hệ sinh thái Sức khỏe toàn diện dành cho doanh nghiệp và cộng đồng tại Việt Nam

Ngày 7/7/2026 tại sự kiện "Gặp gỡ Đối tác & Báo chí - LivWell 2026", LivWell công bố mở rộng hệ sinh thái tập trung vào sức khỏe toàn diện (wellness-focused), qua đó củng cố OneHealth, giải pháp phúc lợi nhân sự cho doanh nghiệp, đồng thời công bố bước đi chiến lược trong việc phát triển giải pháp bảo hiểm theo nhóm bệnh chuyên biệt tại Việt Nam. Ngoài ra, LivWell cũng thực hiện kí kết với đối tác chiến lược là InSmart và DiaB, khởi động việc triển khai các mục tiêu trên trong năm 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng của LivWell tại thị trường Việt Nam.

Đổi mới cho OneHealth: Mở rộng hệ sinh thái, củng cố giải pháp phúc lợi sức khỏe cho doanh nghiệp

Mở đầu sự kiện, LivWell chia sẻ về các thành tựu đã đạt được và giới thiệu bước chuyển mình tiếp theo cho OneHealth, thay đổi cách tiếp cận truyền thống về phúc lợi nhân sự vốn tập trung chủ yếu vào bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh, sang chương trình chăm sóc toàn diện hơn, kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe dự phòng, bảo vệ tài chính và hỗ trợ sức khỏe dài hạn cho nhân viên.

Ông Nikhil Verma, Nhà Đồng sáng lập, Tổng giám đốc LivWell Holdings, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng phúc lợi sức khỏe cần thực sự đồng hành cùng người lao động trong cuộc sống hằng ngày, thay vì chỉ xuất hiện khi có sự cố xảy ra. Với OneHealth, LivWell mong muốn giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc khỏe mạnh hơn, nơi sức khỏe được quản lý chủ động và mỗi nhân viên đều nhận được sự hỗ trợ phù hợp trong suốt hành trình của mình."

Phúc lợi sức khoẻ hiện đã trở thành tiêu chuẩn mà nhân sự kỳ vọng từ doanh nghiệp. Theo Ken Research, 70% người trưởng thành nhận định rằng các chương trình chăm sóc sức khỏe giúp cải thiện năng suất lao động và hiệu quả công việc. Tuy nhiên, người dân Việt Nam hiện đang tự chi trả từ 39,5% đến 40% (Out-of-pocket - OOP) tổng chi phí y tế bên cạnh các phúc lợi xã hội và tư nhân mà họ nhận được, cao hơn gần gấp đôi so với mức khuyến nghị 15–20% từ WHO. Để đáp ứng nhu cầu này, LivWell mở rộng chương trình phúc lợi OneHealth trở thành hành trình trải nghiệm tập trung vào sức khỏe toàn diện cho đội ngũ.

Được hỗ trợ bởi hệ sinh thái LivWell, OneHealth tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chương trình khuyến khích lối sống lành mạnh, công cụ theo dõi thể trạng và các giải pháp quản lý chỉ số sức khỏe trên cùng một hành trình trải nghiệm.

Đứng từ góc độ quản lý, OneHealth mang đến góc nhìn tập trung vào sức khỏe đội ngũ, giúp nâng cao trải nghiệm nhân viên và tối ưu hiệu quả đầu tư vào các chương trình phúc lợi. Từ phía người lao động, các hoạt động chăm sóc sức khoẻ được gắn liền với đời sống hằng ngày, kết nối liền mạch giữa sự tiện lợi của nền tảng số và những trải nghiệm thực tế. Nhờ sự kết nối liền mạch này, OneHealth giúp doanh nghiệp xây dựng lối sống khỏe toàn diện cho nhân viên, đưa việc chăm sóc sức khoẻ trở thành một phần của văn hóa tại nơi làm việc

Cũng trong sự kiện, LivWell đã thực hiện lễ ký kết hợp tác với hai đối tác chiến lược - Insmart và Diab. Thông qua sự kết hợp với InSmart, LivWell tích hợp quy trình yêu cầu bồi thường và theo dõi quyền lợi bảo hiểm ngay trên ứng dụng, nhằm đơn giản hóa trải nghiệm và nâng cao khả năng tiếp cận các quyền lợi bảo hiểm. Với việc hợp tác cùng Diab, LivWell giới thiệu các chương trình tư vấn sức khỏe từ xa, chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa và các giải pháp hỗ trợ phòng ngừa, quản lý bệnh mạn tính, mở rộng phạm vi chăm sóc từ bảo vệ tài chính sang nâng cao sức khỏe chủ động.

Đại diện LivWell tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với DiaB.

Hướng tới giải pháp sức khỏe chuyên biệt cho các nhóm bệnh lý

Bên cạnh việc nâng cấp hệ sinh thái, LivWell chia sẻ chiến lược phát triển danh mục các giải pháp bảo hiểm theo bệnh lý chuyên biệt, được thiết kế riêng cho các nhóm khách hàng có tình trạng sức khỏe đặc thù.

Tiếp nối chương trình bảo hiểm sức khỏe tim mạch Vững Vàng Nhịp Đập được triển khai năm 2025 và đã bảo vệ hơn 15.000 khách hàng, LivWell hiện đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các giải pháp hướng đến những bệnh lý đặc thù đang gây ra thách thức đáng kể về sức khỏe và tài chính cho cộng đồng nói chung và cá nhân người bệnh nói riêng.

Tại Việt Nam, theo thống kê từ bệnh viện K, dù đã có các chương trình hỗ trợ tài chính, bệnh nhân vẫn phải tự chi trả lên tới 70% chi phí điều trị ung thư, và nước ta cũng có tỷ lệ khủng hoảng tài chính do ung thư cao nhất khu vực ASEAN, ở mức 68%. LivWell định hướng tiên phong trong bức tranh về bảo hiểm chuyên biệt theo bệnh lý tại Việt Nam. Chương trình đầu tiên đang được phát triển là về ung thư tái phát, và tiếp nối sẽ là chương trình về các bệnh lý phổ biến khác - vốn là các chương trình mà các bảo hiểm hiện tại đang "bỏ quên".

Ông Balakrishnan Ambat phát biểu tại sự kiện.

Ông Balakrishnan Ambat, Nhà Đồng sáng lập, Tổng giám đốc LivWell tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi nhìn nhận tương lai của chăm sóc sức khỏe cần được mở rộng hơn việc chi trả chi phí điều trị. Chăm sóc sức khoẻ cần được bắt đầu từ việc giúp mọi người sống khỏe chủ động và hạn chế bệnh tật xảy ra, đồng thời nhận được sự hỗ trợ phù hợp khi đối mặt với những tình trạng sức khỏe phức tạp. Các bước đi chiến lược hôm nay là nền tảng quan trọng để LivWell từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đó."

Lời kết

Thông qua việc kết nối công nghệ, bảo hiểm, các giải pháp phòng ngừa và mạng lưới đối tác chuyên môn, và phát triển các giải pháp bảo hiểm chuyên biệt theo từng nhóm bệnh lý, để xây dựng một hành trình chăm sóc liền mạch, LivWell kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy một mô hình phúc lợi hiện đại hơn tại Việt Nam – để doanh nghiệp có thể đầu tư hiệu quả hơn cho sức khỏe nhân viên, để cộng đồng được tiếp cận các giải pháp chăm sóc phù hợp ở mọi giai đoạn của cuộc sống.

Về LivWell

LivWell là doanh nghiệp InsurTech có trụ sở tại Singapore, tiên phong xây dựng hệ sinh thái lấy sức khỏe làm trọng tâm hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và an sinh tài chính. Với sứ mệnh kết nối sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính trong một hệ sinh thái toàn diện, LivWell cung cấp các giải pháp công nghệ kết nối chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính dành cho cả doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam và Ấn Độ. Thông qua nền tảng công nghệ số, LivWell giúp người dùng chủ động quản lý sức khỏe, nhận diện sớm các rủi ro, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh thông qua các chương trình tương tác và phần thưởng. Đối với doanh nghiệp, LivWell cung cấp OneHealth - mô hình giải pháp công nghệ phúc lợi nhân viên tích hợp xuyên suốt từ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ cho đến các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.