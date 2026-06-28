Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes lập công ty con vốn 400 tỷ đồng tại Hải Phòng

| | Doanh nghiệp

Vinhomes lập công ty con vốn 400 tỷ đồng tại Hải Phòng

Doanh nghiệp mới dự kiến có tên Công ty TNHH Nam Tràng Cát, đặt trụ sở tại số 87 đường số 4, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con.

Theo đó, doanh nghiệp mới dự kiến có tên Công ty TNHH Nam Tràng Cát, đặt trụ sở tại số 87 đường số 4, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ dự kiến là 429 tỷ đồng. Vinhomes sẽ góp vốn bằng tài sản và tiền mặt với tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty Nam Tràng Cát.﻿

Vinhomes đang triển khai tổ hợp dự án tại Nam Tràng Cát (Hải Phòng), bao gồm Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, được khởi công tháng 5/2026, định hướng thành khu công nghiệp công nghệ cao, tổng vốn trên 2.252 tỷ đồng và Vinhomes Happy Home là dự án nhà ở xã hội quy mô gần 11 ha.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 26/6, cổ phiếu VHM có giá là 162.000 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 665.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 65.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25.625 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 lần và 10 lần so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Yên Chi

markettimes.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một lĩnh vực kinh doanh cán bộ, công chức không được tham gia từ 1/7/2026

Một lĩnh vực kinh doanh cán bộ, công chức không được tham gia từ 1/7/2026 Nổi bật

Chân dung nữ doanh nhân sinh năm 1994 là vợ ông Đỗ Thành Nhân và công ty 1 tháng tuổi sắp thâu tóm 1 DN địa ốc trên sàn

Chân dung nữ doanh nhân sinh năm 1994 là vợ ông Đỗ Thành Nhân và công ty 1 tháng tuổi sắp thâu tóm 1 DN địa ốc trên sàn Nổi bật

Lợi nhuận logistics quý II phân hóa mạnh: Gemadept, Cảng Hải Phòng bứt tốc, VSC, HAH và Viettel Post hụt hơi

Lợi nhuận logistics quý II phân hóa mạnh: Gemadept, Cảng Hải Phòng bứt tốc, VSC, HAH và Viettel Post hụt hơi

23:29 , 28/06/2026
Phó Chủ tịch 1 công ty địa ốc liên tục gom thêm cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn của hàng loạt công ty, giá trị vượt nghìn tỷ đồng

Phó Chủ tịch 1 công ty địa ốc liên tục gom thêm cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn của hàng loạt công ty, giá trị vượt nghìn tỷ đồng

23:02 , 28/06/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Viết Lãm SN 1993

Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Viết Lãm SN 1993

21:12 , 28/06/2026
ĐHĐCĐ Vietnam Airlines: Doanh thu 2026 mục tiêu 138.899 tỷ đồng, khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý 3 năm nay

ĐHĐCĐ Vietnam Airlines: Doanh thu 2026 mục tiêu 138.899 tỷ đồng, khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý 3 năm nay

14:38 , 28/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên