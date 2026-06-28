Vinhomes lập công ty con vốn 400 tỷ đồng tại Hải Phòng

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con.



Theo đó, doanh nghiệp mới dự kiến có tên Công ty TNHH Nam Tràng Cát, đặt trụ sở tại số 87 đường số 4, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ dự kiến là 429 tỷ đồng. Vinhomes sẽ góp vốn bằng tài sản và tiền mặt với tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty Nam Tràng Cát.﻿

Vinhomes đang triển khai tổ hợp dự án tại Nam Tràng Cát (Hải Phòng), bao gồm Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, được khởi công tháng 5/2026, định hướng thành khu công nghiệp công nghệ cao, tổng vốn trên 2.252 tỷ đồng và Vinhomes Happy Home là dự án nhà ở xã hội quy mô gần 11 ha.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 26/6, cổ phiếu VHM có giá là 162.000 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 665.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 65.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25.625 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 lần và 10 lần so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.