Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Viết Lãm SN 1993

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm (sinh năm 1993), trú tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Viết Lãm là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TM&ĐT Ngọc Lâm Khang Group, có trụ sở chính tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2023, Lãm đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty để huy động người dân góp tiền và góp bất động sản nhằm hợp tác đầu tư.

Mặc dù không còn tài sản và đang trong tình trạng nợ nần, Nguyễn Viết Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư.

Đồng thời, Lãm đưa ra nhiều thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh của Công ty, hứa hẹn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với mức lợi nhuận ổn định từ 15% đến 20% mỗi tháng và được chi trả hằng ngày. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và bất động sản của người dân, Lãm đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo và làm việc với 19 cá nhân, bước đầu xác định Nguyễn Viết Lãm đã nhận và chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng cùng 09 thửa đất của các bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực lân cận theo phương thức nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ thêm các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã giao tiền hoặc giao bất động sản cho Nguyễn Viết Lãm để góp vốn hợp tác đầu tư khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Tiến Anh qua số điện thoại 0942125959 để được tiếp nhận thông tin và giải quyết theo quy định của pháp luật.